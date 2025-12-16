日本藥妝｜掃貨小心！2款藥千萬別帶回港　無許可證隨時入獄2年

日本藥妝｜遊日注意事項｜去日本旅行，逛藥妝店絕對是指定動作！面對琳瑯滿目的化妝品和護膚好物，大家往往都會忍不住大手掃貨，塞爆行李箱才肯罷休！但要注意的是並非所有日本合法售賣的產品，都能安全帶回香港！ 如果你不小心買入了含有特定成分的產品，回港入境時分分鐘會被視為毒品，隨時面臨2年監禁及罰款10萬，想知詳情即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本藥妝入境香港有規定？

旅客攜帶受管制藥物入境或出境時，需出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被撿取！（FB＠Hong-Kong International Airport 香港國際機場）

根據香港海關的「進口管制」資料，從日本入境香港的藥妝，是受《進出口條例》（第60章）及《進出口（一般）規例》（第60A章）的管制。旅客攜帶受管制藥物入境或出境時，需出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被撿取！

若旅客個人隨身行李內，攜有合理、自用數量的藥物，可豁免衞生署進口許可證。合理數量視乎個案而定，數盒的數量通常可接受，數箱則有機會被檢控。為安全起見，建議購買藥物時，保留原包裝及說明書，以便海關查驗成分及用途。

衞生署亦指出，對於沒有根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）經香港藥劑業及毒藥管理局註冊的產品，有潛在風險。由於這些產品的安全、素質和效能沒有保證，因此建議市民在外遊時，不應在外地購買來源可疑的藥劑製品。

香港入境物品限制｜EVE止痛藥不可帶回港？

據政府新聞公報所指，Eve Quick DX在香港被列為第1部毒藥，須於註冊藥劑師監督下方可在藥房售賣。基於Eve Quick DX含有第1部毒藥「布洛芬」，此成分屬於非類固醇消炎藥，用於紓緩痛楚，可是副作用包括腸胃出血等症狀。

Eve Quick DX在香港被列為第1部毒藥，須於註冊藥劑師監督下方可在藥房售賣。（網上圖片）

香港入境物品限制｜Lulu A Gold DX感冒藥不可帶回港？

另外，日本感冒藥「Lulu A Gold DX」含有屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「氨甲環酸」、「二氫可待因」及「甲基麻黃鹼」。

日本感冒藥「Lulu A Gold DX」含有屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「氨甲環酸」、「二氫可待因」及「甲基麻黃鹼」。（網上圖片）

氨甲環酸：用於治療出血，可引致腸胃功能紊亂，如不適當應用可引起腦血栓。



二氫可待因：屬鴉片類鎮痛藥，可用作鎮咳及紓緩痛楚，副作用包括噁心、嘔吐、便秘和昏昏欲睡。



甲基麻黃鹼：具止鼻塞及咳嗽作用，可導致心跳過速、焦慮、煩躁和失眠。



上述2款產品標籤上，均未附有香港藥劑製品註冊編號，根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售，第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下在藥房出售。

非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。衛生署呼籲，市民亦不應在外地購買藥物回港轉售。

香港入境｜買日本藥妝回港，有什麼要注意？

1. 購買前查證︰在日本買藥時，確認產品非香港管制藥（如瀕危動物成分），保留收據及原裝盒子，包括日文說明書​，以便查核。



2. 準備文件︰若為處方藥，攜帶日本醫生處方（建議附英文／中文翻譯），或香港醫生證明自用需要；一般藥無需事前申請許可，但管制藥應提前致電衞生署藥物辦公室藥物資訊及進出口管制科（電話：3974 4180）查詢​。



3. 過關主動申報︰入境時應經機場紅色通道主動申報藥物，向海關出示原包裝、醫生處方及用途說明；切勿隱瞞携帶藥物，避免罰款或沒收​。



4. 控制携帶數量︰每種藥限數盒自用（例如1、2個月份量），總量勿過多；如中成藥或保健品屬管制名單，同樣可獲自用豁免，但仍須保持原裝並準備相關證明。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略