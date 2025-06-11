Agoda優惠碼2025｜6月無門檻5%折扣＋任何酒店適用｜附信用卡優惠

撰文：程朗天
出版：更新：

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台灣櫻花浪漫盛放（圖片來源：IG@irenejian）

Agoda 《香港01》獨家優惠　訂酒店無門檻減5%

Agoda 優惠點用？即日起至2025年6月14日，透過 Agoda x 《香港01》專屬網頁預訂酒店即享無門檻減5%優惠！優惠適用於入住期至2026年3月31日使用的訂單。

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Agoda限時優惠碼2025

Agoda超值星期3享8折優惠
每星期三，於指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折
有效期：由即日起 直至 另行通知
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Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額

Agoda不定時優惠

有效期：額滿即止
預訂網址：按此

Agoda不設最低消費，即享95折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$500
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda滿HK$930即享92折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda精英會員優惠低至7折

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有效期：額滿即止
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Agoda頂級會員優惠低至75折

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda精選旅遊產品價格低至85折

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda 共同支持野生動物保護

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

Agoda x 滙豐HSBC 信用卡93折優惠

有效期：即日 至2025年12月31日
酒店入住期：即日 至2025年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐HSBC Premier信用卡86折優惠

有效期：即日 至2025年8月31日
酒店入住期：即日 至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 渣打信用卡86折優惠

有效期：即日 至2025年6月30日
酒店入住期：即日 至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x DBS信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：由即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Citi信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年2月28日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 恒生信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年3月31日
有效期：即日起至2025年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：即日起至2025年12月31日
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Agoda x 渣打信用卡93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 美國運通AE 信用卡93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年6月30日
有效期：即日起至2025年12月31日
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Agoda x Visa信用卡 93折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2025年12月31日
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Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知
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