雪能吃嗎？網紅日本親身示範下場慘　醫生警告千萬勿吃：含致癌物

雪可以吃嗎？冬季去旅行時，遇上漫天飛雪的浪漫景象，總會忍不住想張嘴親嘗一口飄雪的味道，但這一口可能代價非常大。大馬網紅Herman Rawi去年曾在日本山形縣旅遊時遇上大雪，因過於興奮而撿起地上的積雪來吃，結果在吃雪之後不久，8天內陸續出現嚴重感冒、咳嗽、發燒、全身痠痛等症狀，導致無法繼續之後的旅程。事件不禁讓人產生疑問，到底雪能不能吃？



經常在社交平台TikTok分享旅遊體驗和生活紀錄的網紅Herman Rawi，曾發布在日本山形縣吃雪後生病的影片。他在片中表示，當時只是想試試雪的味道，但吃完雪後，便在之後的8天出現嚴重感冒、咳嗽、發燒、全身痠痛等症狀，無法享受剩下來的日本之旅。因此，他亦提醒網民「千萬別吃雪！」，避免與他落得同樣下場。

雪可不可以吃？專家指：可致發燒、發冷、嘔吐和腹瀉

雪雖然看起來潔白無瑕，但其實早有醫生和專家指出，雪有機會含有不少污染物及雜質，不建議吃進肚子。美國醫療機構Mayo Clinic的家庭醫生Jennifer Johnson曾在接受美國傳媒訪問時指出，地上的積雪可能含有化學物質、灰塵、微生物以及動物殘骸。雖然大多數人免疫力強，吃少量雪不足以影響健康，但也有些人會出現胃部不適，如果吃了嚴重污染的雪，更可能會出現發燒、發冷、嘔吐和腹瀉等症狀。

此外，加拿大麥吉爾大學大氣與介面化學系教授亦指出，城市中的積雪中可能含有多種化學物質，例如甲苯、二甲苯和苯等已知的致癌物，因此不建議人們在城市地區吃雪。

台灣網民在Threads分享吃雪後大病

即使是遠離城市的地區，例如山區，其實亦不可掉以輕心。過去曾有一名台灣網友在Threads上發文分享，她在北海道山區上抓了一把雪來吃，結果出現喉嚨痛、鼻塞、發燒和腸胃不適等症狀，大病了一周。事件引發網民紛紛討論，有網民留言「日本路邊的積雪很髒不能吃」，亦有網民對事主的行為大感不解，留言「如果不會喝馬路上的積水，那到底為什麼會吃路邊的雪」；也有不少網民表示「吃了沒事」。

雖然吃了雪後，沒有生病的個案亦有不少，但建議大家還是不要心存僥倖，無論在哪裡都不要隨便吃雪，以免樂極生悲。

