旅遊保｜限時6折優惠 兼送$80香港快運選座代金券

經常外遊的香港人一定知道提早買定旅遊保，為突發情況或意外做足保障的重要性。尤其在聖誕新年旅遊旺季，天氣不似預期，與其擔心「萬一」，不如提早買一份周全的保險，買個安心，玩得更盡興！

現在透過香港快運官網訂機票、管理我的訂位或經網上辦理登機手續時，隨時可以加購香港快運旅遊保險。立即同一家大細或朋友出發前往外地過假期前加購旅遊保，不但幫你慳錢又省心，更可享限時6折優惠，輕鬆出發！

由即日起至12月28日 ，投保香港快運旅遊保險（單次旅程）可享雙重優惠：

1. 6折優惠買保險，保障齊全！

2. 每張訂單送80港元選座代金券#，選擇機上心水靚位！

香港快運旅遊保險的醫療及相關費用保障高達500,000港元，當中包括回港後3個月內的覆診費用保障*！同時更提供行李及個人財物保障涵蓋旅程期間遺失或損毀的個人物品，包括衣物、個人物品、電子裝置、行李箱等*。

現在投保單次旅程或全年保障更可自動參加抽獎活動，有機會贏取香港快運來回機票一套（目的地包括台中、大邱或亞庇(沙巴)）或香港快運代金券（每張價值300港元，可用於機票或附加服務）！抽獎活動推廣期至至2026年1月23日，立刻行動，為你的旅行作好準備！

一次過分享給大家增加中獎的機會：

1. 每張單次旅程保單 =每人每張保單可獲 1次抽獎機會，合共最多8次抽獎機會

2. 每張全年保障保單 = 每人每張保單可獲5次抽獎機會，合共最多20次抽獎機會

每位旅客每輪最多可獲28次抽獎機會！投保次數愈多，中獎機會愈大！

抽獎日期：

第1輪：2026年1月5日抽獎｜2026年1月12日公布結果

第2輪：2026年2月2日抽獎｜2026年2月9日公布結果

第3輪：2026年3月6日抽獎｜2026年3月13日公布結果

機會難得，立即幫自己、家人、朋友購買旅遊保險！

