永安4大春季優惠｜歐洲17天團勁減$1萬！$1搶澳門船飛

永安春季旅遊優惠｜踏入2026年，大家開始規劃今年的旅行清單沒有？想以最優惠價格享受奢華旅程？就絕不能錯過永安旅遊於1月23日至2月1日舉辦的「春季超級旅遊節」，推介大家必定不能錯過，最抵優惠是預訂指定郵輪假期、旅行團，激減高達$10,000！同場更加推限量$1澳門船票！想跟家人、伴侶度過一個充實的2026年？即看以下介紹！



即搶！永安春季旅遊優惠😍

永安春季超級旅遊節優惠【1】長江三峽賞櫻7天團 （乘坐世紀遊輪：榮耀號／凱歌號）團號：CJYGM07YBT

賞櫻是春季旅遊的重點！永安旅遊的「長江三峽賞櫻7天團 」便滿足大家對賞花、美食及郵輪假期三大需求！旅行當然要食好住好！這次長江三峽賞櫻團，不單入住國際品牌酒店，更會帶大家登上世紀遊輪：榮耀號／凱歌號（視乎出發期安排），入住五樓、六樓臻選江景露台房！拉開窗簾就可以欣賞到壯觀的江景，全程更可於VIP餐廳舒適享受美食！

入住世紀遊輪：榮耀號／凱歌號五樓、六樓臻選江景露台房！（永安旅遊圖片）

今團更會重本安排體驗三峽大壩升船機，感受連人帶船搭乘「百米電梯」過壩，從40層樓高空欣賞三峽大壩獨特的風景。最後更會帶大家來到行程的重頭戲「東湖櫻花園」，欣賞萬株盛放的櫻花樹！並在滿天粉紅粉白櫻花樹下跟園內的五重塔打卡，彷彿置身於日本的街道之中！

日本庭院風建築與漫天櫻花，猶如置身日本！（永安旅遊圖片）

長江三峽全程包登岸觀光！無購物、無自費加遊，包全程觀光餐飲交通！永安春季超級旅遊節舉行期間報名可享優惠價，輸入指定優惠碼「EZ618」，額外再享$300優惠，勁減高達$1,300折扣！

👉 即搶永安旅遊長江三峽賞櫻7天團激減$1,300優惠

永安春季超級旅遊節優惠【2】歐洲5國17天河輪假期（乘坐2026全新啟航河輪：世紀之星號） 團號：RLEES17

想去舒適暢遊歐洲？首選「歐洲5國17天河輪假期團」！旅程將帶大家搶先登上2026年全新下水的豪華河輪「世紀之星號」，享受14天奢華的夢幻河輪假期！世紀之星號將會從匈牙利布達佩斯啟航，悠覽多瑙河、美因河、萊茵河三大傳奇，玩轉匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國、荷蘭風光名勝！

2026年全新河輪：世紀之星號。（永安旅遊圖片）

旅程有多個岸上觀光項目！包括造訪世界最美小鎮「哈爾施塔特」影明信片相、漫步德國「羅騰堡」的童話石板街、探訪世界最著名的巴洛克建築群之一「梅爾克修道院」，親身踏足擁有千年歷史的科隆大教堂等等！而河輪就會航行於多瑙河、美因河、萊茵河，欣賞兩岸如畫的古堡及葡萄園，更會穿越世界文化遺產「瓦豪河谷」與「羅蕾萊之崖」！

觀賞威尼斯大運河美景。（永安旅遊圖片）

團費已包所有稅項、服務費、船上WIFI，以及岸上觀光項目。更有華語導遊，午晚餐指定酒水暢飲，全程無需額外付費！永安春季超級旅遊節期間報名可享超值優惠價，輸入指定優惠碼「EU133」，每位額外再享$2,000優惠，每位勁減高達$10,000！

👉 即搶永安旅遊歐洲5國17天河輪假期勁減$10,000優惠

永安春季超級旅遊節優惠【3】南非9天豪華團（入住迷城皇宮酒店、歎全鮑宴）團號: (LSSIQ09XL)

非洲旅行都可以享受帝王級待遇！這個「南非九天豪華團」安排連續兩晚入住位列世界十大酒店之一的「迷城皇宮酒店」，帶你親身體驗宮殿級奢華食宿！

乘坐大型吉普車近距離觀賞長頸鹿。（永安旅遊圖片）

行程有海陸空全方位探索，與野生動物近距離接觸！包括乘坐大型吉普車追蹤野生動物，觀賞充滿氣派的獅子、大象、犀牛等野生動物；乘搭360度旋轉吊車登上被稱為「上帝的餐桌」的桌山，欣賞震撼風景；更會乘船遊覽海豹島及探訪企鵝灘。

全程不設自費活動！更重本呈獻原隻南非鮑魚「全鮑宴」及薑蔥焗生蠔，並前往世界知名食府Carnivore品嘗非洲獨有的珍禽野味燒烤！永安春季超級旅遊節期間報名並輸入指定優惠碼「EL721」，每位可享高達$500折扣！

👉 即搶永安旅遊南非9天豪華團節高達$500折扣優惠

永安春季超級旅遊節優惠【4】限量瘋搶！$1澳門船票／$28深圳船票

為迎接春季超級旅遊節，永安旅遊加推限量激筍優惠，最啱周末快閃大灣區！

【1月23日開搶】$1搶澳門船票

低至$1搶購金光飛航單程澳門船票1張！最適合跟親友在周末快閃澳門，去新濠影滙滿紛樂園／水上樂園玩一日，或者去大三巴、澳門塔打卡影相，回程再歎個豬扒包、葡撻！

【1月29日開搶】$28深圳船票

低至$28搶購澳門外港碼頭至深圳福永碼頭單程船票1張，暢玩澳門、深圳兩地，白天玩轉澳門，傍晚轉場到深圳歎酒店自助餐，休息一晚再出發去逛商場，或者去深圳歡樂谷、歡樂海岸玩盡整個周末！

數量有限，售完即止！就記得較定鬧鐘，準時開搶！

👉 即搶永安旅遊限量$1搶澳門船票／$28深圳船票

【優惠碼折上折】旅行團勁減$2000！機票酒店低至88折！

永安春季超級旅遊節舉行期間，將推出多個驚喜優惠碼，額外折上折！！！當中指定旅行團*，最高每位勁減$2,000！而其他旅行團，最高可享每位減$800優惠！重點是旅行團優惠碼限時不限量，保證人人有份！最啱約親朋好友一起去旅行！

*於永安旅遊網站搜尋指定旅行團編號，即可獲得旅行團詳細資訊。

自由行的旅客同樣有賞！訂購機票、酒店、套票、香港高鐵票，輸入優惠碼即享高達88折優惠！不過留意，優惠碼數量有限，先到先得！不想錯失折扣，看到心水機票、酒店就要立即行動！

👉 即搶永安春季超級旅遊節超抵優惠