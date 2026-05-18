深圳海鮮餐廳7間好評推介！炭燒巨型瀨尿蝦／任食海膽鮑魚大閘蟹

深圳海鮮美食｜北上「搵食」成為熱潮，《香港01》「好食玩飛」記者精選深圳7間備受好評的海鮮餐廳！由老牌大排檔手臂般粗的巨型瀨尿蝦、全場任食海膽拖羅的日式放題，到極具儀式感的雲南草帽石鍋魚及現撈現蒸蒸汽海鮮應有盡有。即睇地址、交通及詳情！



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深圳海鮮推介｜巨型瀨尿蝦 海膽拖羅放題 現撈現蒸青龍仔

來深圳食海鮮，整體價錢與款式都較香港具吸引力！今次推介除了有爆膏辣蟹、成呎長瀨尿蝦等老字號大排檔風味，還有僅需人民幣4百多元的豪華日式放題，任食海膽、拖羅、燕窩；想食得清淡鮮美，更可試試現場用滾燙魚湯沖熟的鮮貝，以及人均不到¥100的現撈現蒸海鮮套餐，CP值爆燈！

輝記出名嘗到巨型炭烤海鮮！（圖片來源：小紅書）

深圳海鮮推介【1】輝記炭燒海鮮大排檔——炭燒巨型瀨尿蝦、爆膏辣蟹、手掌生蠔

位於深圳福田區的老牌海鮮店「輝記海鮮燒烤」，為深圳第一家主打炭燒海鮮的店子！由最初的路邊攤位起家，至今已成為頗具規模的大店，多年來堅持選用進口海鮮製作菜餚，味道維持不變，深受本地人及外地旅客熱捧。

輝記炭燒海鮮大排檔——炭燒巨型瀨尿蝦（圖片來源：小紅書）

不似其他海鮮店，輝記選用進口海鮮，海鮮進店會放在水箱裡養著，待有人客下單才現劏，夠曬新鮮生猛。當中，最有名為爆膏辣蟹、手臂般粗的瀨尿蝦、手掌生蠔、光是蝦鉗就能擋臉的波士頓龍蝦，以及原隻烤貓山王等，菜餚上桌，絕對令人禁不住驚呼：啊！好大隻！

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更多輝記海鮮燒烤介紹 ▼ ▼ ▼

輝記炭燒海鮮大排檔

地址：深圳福田區南園街道南園路9號

交通：深圳地鐵6號線至科學館站F出口，步行340米

人均收費： ¥186起



深圳海鮮推介【2】星龍吟——日式放題 任食海膽拖羅鵝肝豪歎小龍蝦燕窩「食5分鐘即回本」

日式放題在香港食得多，深圳福田口岸也有間人氣日式放題店，被深圳人譽為「食5分鐘即回本的日式料理店」，人民幣4百多，即可任食紐西蘭小龍蝦、海膽、拖羅、鵝肝等貴價海鮮，飯後甜品還有冰糖燕窩！現在推出午市深海鰲蝦套餐，單人低至¥275，喜歡放肆吃喝的人不可錯過！

星龍吟出名的蝦拼盤，包括紐西蘭小龍蝦、牡丹蝦及甜蝦。（圖片來源：小紅書@深海里的比基尼）

「星龍吟·日料放題」來自廣州，出名專食豪華日式放題，近來才登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有，作為刺身控必不可錯過。

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更多星龍吟介紹 ▼▼▼

星龍吟·日料放題（福田店）

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站A1口，步行約240米

人均收費： ¥280起



深圳海鮮推介【3】鮮潭蒸汽石鍋魚——雲南風石鍋魚 健康養顏火鍋 歎精緻雲南手工菜 人均¥112

提到深圳火鍋，很多人都聯想到濃味、香辣或重口味，其實要食得健康又美味一樣有大把選擇！深圳近來流行雲南式蒸氣石鍋煮魚，即將江團魚置入石鍋中，蓋上草帽蒸燉出鮮甜的魚湯火鍋，既養顏又滋補，簡直是女性恩物！

鮮潭蒸汽石鍋魚，健康養顏火鍋，歎精緻雲南手工菜（圖片來源：小紅書@欢小喵）

深圳人氣No.1的石鍋魚店，莫過於是「鮮潭蒸汽石鍋魚」，門口總排著長長人龍，裝修過後人氣更盛！店家招牌菜是江團魚野菌養生鍋，每條魚也是即點即宰，加上以草帽蒸汽煮製，湯底清甜濃郁，魚肉爽彈，真材實料！此外，店家一系列的雲南手工菜也不可錯過，如鮮潭撈拌肥牛、雲南竹筒飯、鮮花餅等，整體不肥不膩又清香！店家還設有任飲銀耳湯及任食水果服務，吃到飽人均也不過¥112，好抵食！

鮮潭蒸汽石鍋魚

地址：深圳福田區福華一路卓悅oneavenue商場東區b1層191號

交通：深圳地鐵1號線崗廈站出入口，步行420米

人均收費：¥112起



深圳海鮮推介【4】福海樓——正宗粵菜館 食勻深圳三寶：奶油蟹＋沙井生蠔＋光明乳鴿

深圳老字號粵菜館「蠔鄉漁港」，正式更名為「福海樓」，出名食到深圳三寶——奶油蟹、沙井生蠔，以及光明乳鴿！當中，最出名便是食膏油黃油蟹，這種蟹不同於平時見到的黃油蟹，它整個蟹身都長滿蟹膏，據說這種蟹出現這種現象的轉化率僅1%，且不能靠人為干預，所以有著「蟹中黃金」之稱，非常罕有！福海樓採用清蒸做法，隻隻爆膏，膏體滿溢而出，口感軟糯甘甜。

膏油黃油蟹非常少見，整隻蟹包滿蟹膏！（圖片來源：小紅書@欢小喵）

店家另有採用麻油和老薑母古法煎「精品奶油蟹」及蔥薑炒蟹，多種食法，滿足一眾蟹控！

除了食蟹出名，店家名物還有「沙井蠔」及「光明乳鴿」，沙井蠔不但肥美鮮嫩、保留生蠔原汁原味，還可揀配秘製蒜蓉醬或芝士焗蠔；光明乳鴿則外脆內嫩，咬開薄脆的乳鴿皮，還會「刷刷」聲，令人一試難忘！

福海樓·深圳本地菜

地址：深圳寶安區福園一路30號鵬城美食文化園院內（近國展南地鐵站）

交通：深圳地20號線國展南站A出口，步行849米

人均收費：¥157起



深圳海鮮推介【5】79號漁船——現點現煮 超大型海鮮超市體驗 必試海膽生煎包／百香果蒸鮑魚

79號漁船這間連鎖店以海鮮大賣場模式聞名，進門就能看到一排排壯觀的水族箱，明碼實價。不僅適合外地旅客來感受深圳的海鮮氣氛，更是本地人商務待客或家庭聚餐的常駐名單，周邊配套豐富，吃完順道逛街非常方便。

79號漁船，海鮮現點現做，超大型海鮮超市體驗（小紅書@七口甜甜圈）

這裡的海鮮選購流程清晰，先挑品種再選做法，其中最驚艷的是百香果蒸中鮑魚，酸甜的果汁與鮑魚的鮮甜完美融合，層次感十足；另一招牌三叔烤台山九節蝦則將蝦腿炸至酥脆，蝦肉Q彈緊實。此外，肉質肥美的蒜粉蒸元貝王與咬開即爆汁的海膽生煎包也是必試之選。餐廳更承諾下單後25分鐘內上齊菜，非常適合追求高效率與新鮮感的食客。

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79號漁船（華強北店）

地址： 深圳福田區深南中路2070號電子科技大廈D座2樓

交通： 深圳地鐵1號線華強路站A出口，步行約260米

人均收費： ¥167起



深圳美食海鮮推介【6】徐記海鮮——突出食材本味的靈魂料理 必試招牌船家海魚焗飯

這是一間被網友譽為有靈魂的高品質海鮮餐廳，食材極致新鮮，且烹調手法非常克制，不依賴過多的增香配料，完美呈現出食物本味，讓人深刻體會到何謂乾乾淨淨的料理，回頭率極高！

徐記海鮮必試招牌船家海魚焗飯，量足好吃（小紅書@MaxiHi）

店內首推魚湯鮮貝，以滾燙濃郁的魚湯現場沖熟鮮貝，搭配香菜，鮮美香醇；另一推介砂鍋焗鮑魚展現極致火候，口感鮮嫩彈牙、入味得剛剛好。此外，招牌船家海魚焗飯，量足好吃，還帶有獨特鍋飯焦香，而調味無懈可擊的粉絲蒸帶子也是蒜蓉控的必點之選。

徐記海鮮‧始於1999（華強北中航城店）

地址： 深圳福田區中航路1號中航城天虹（君尚）購物中心A區四樓L401鋪

交通： 深圳地鐵華強北路站C出口，步行約300米

人均收費： ¥146起



深圳美食海鮮推介【7】青蓬海上撈蒸品海鮮城——現撈現蒸鎖住原味 泰式芥辣醬完美提鮮

這是一間主打新鮮、原味的蒸汽海鮮，全透明的海鮮池明碼實價、市集式現撈現蒸，體驗感滿分。首推必點現撈的羅氏蝦與肉質細嫩的青龍仔，還有滿黃流油、蟹膏綿密的肥美膏蟹。店內最驚艷的是限定泰式芥辣醬，鮮辣混著蒜香果酸，解膩又提鮮！

青蓬海上撈蒸品海鮮城，現撈現蒸鎖住原味（小紅書@Lamfoodie2021）

餐廳近期更推出減價套餐，人均不到¥100就能在國貿店享受飽滿彈牙的中鮑魚、肥美珍寶生蠔及天鵝貝等海鮮，最後用吸收了所有海鮮精華的粥鍋底作結，高CP值且交通極方便，是香港遊客北上聚餐的完美選擇！

青蓬海上撈蒸品海鮮城（萬象城店）

地址： 深圳羅湖區和平路1076號（亞朵酒店一樓）

交通： 深圳地鐵1號線國貿站E出口，步行約280米

人均收費： ¥198起



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