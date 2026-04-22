福田酒店23間｜5.1黃金周必訂！人均$183起／近車站商場／親子房

撰文：張雨靜
出版：更新：

福田酒店23間推介｜今年5.1恰好在星期五，連同星期六日，合共有3天假期！正好北上吃喝玩樂狂歡！深圳福田鄰近香港，交通方便快捷，加上有不少熱門景點，如星河COCO Park、卓悅中心、荔枝公園等，是北上深圳過夜的好選擇，《香港01》「好食玩飛」頻道記者介紹多間位於深圳福田區的酒店，部分鄰近地鐵沿線車站、大型商場、休閒娛樂設施等，人均最平$183起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳福田酒店推介【1】深圳濱河時代薩和酒店

深圳濱河時代薩和酒店是亞朵集團旗下全新酒店品牌，於2025年開幕，以「閱讀與攝影」為主題，共有189間客房。酒店客房用色沉實穩重，配有SAVHE、LELABO等高端品牌的床品及洗護用品，房間亦配有免費迷你吧。酒店同時提供健身室、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

深圳濱河時代薩和酒店
房價：人均HK$551起（豪華大床房）
地址：深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座
交通：下沙站步行2分鐘
深圳濱河時代薩和酒店搶先預訂優惠👉🏻AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳福田酒店推介【2】五洲體育中心酒店

五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場。酒店於2025年開幕，擁有223間客房，房間配備正面落地窗、半開放浴室及浴缸，坐擁開揚景觀。酒店同時提供健身室、2間餐廳、免費私人停車場等設施。

五洲體育中心酒店
房價：人均HK$391起（大床房）
地址：深圳福田區泥崗西路2013號
交通：黃木崗站步行4分鐘
五洲體育中心酒店搶先預訂優惠👉🏻 KlookAgodaTrip.com

深圳福田酒店推介【3】深圳福田華強北城際酒店

深圳福田華強北城際酒店位於深圳市中心福田區華強北商業中心，鄰近多個大型購物商場及地鐵站，地理位置優越。酒店於2025年全新開幕，共有244間客房，設計奢華有格調，配備大面積景觀窗、乾濕分離浴室、免費迷你吧等設施，設有智能房間控制系統。酒店亦配置了室內游泳池、健身房、洗衣房、網球場、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

深圳福田華強北城際酒店
房價：人均HK$347起（城際豪華雙床房）
地址：深圳福田區園嶺街道華強北路4002號
交通：華新站步行2分鐘
深圳福田華強北城際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳福田酒店推介【4】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。酒店位於36至44層，酒店客房可以看到城市景觀、部份更能遠眺深圳灣，大堂和咖啡廳就在33樓，可以一邊用餐一邊俯瞰深圳繁榮商圈。酒店基本設施齊全，恆溫游泳池、健身室、SPA都一應俱全，另外有2間餐廳提供中式及西式菜式，深圳柏悦酒店更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$897（柏悦大床間）
地址：深圳福田區益田路5023號
交通：深圳地鐵購物公園站出站步行5分鐘
深圳柏悦酒店預訂優惠👉🏻Trip.comAgodaBooking.comKlook

深圳福田酒店推介【5】秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）
房價：人均HK$193起（麗致大床房）
地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座
交通：崗夏站步行8分鐘
秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

Agoda優惠碼2026｜4月無門檻5%折扣+任何酒店適用｜附信用卡優惠Trip.com優惠碼2026｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2026｜必搶酒店半價　附Promo Code+信用卡優惠碼Booking.com優惠碼2026｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2026｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

深圳福田酒店推介【6】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳福田酒店推介【7】深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）

酒店於2022年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌。酒店地點位於香蜜湖街道東海社區，交通方便步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。另外還有機器人送外賣和房間缺的東西，房間的廁所採用智能馬桶。酒店與福田山姆位置十分近。

酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心，有網友退房後在房間遺留物品，酒店立即來電告知並迅速協助寄送，職員服務態度優秀窩心。

深圳福田香蜜湖亞朵酒店
房價：人均HKD$305起（高級大床房）
地址：福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層
交通：農林地鐵站步行若10分鐘
深圳福田香蜜湖亞朵酒店訂房優惠：Trip.comKlook

深圳福田酒店推介【8】深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）
房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）
地址：深圳福田區福民路28號
交通：皇崗村地鐵站出口直達
深圳福田皇崗城際酒店訂房優惠：Trip.com

深圳福田酒店推介【9】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店
房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠：Trip.comKlook

深圳福田酒店推介【10】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）
房價：人均HKD$260起（大床房）
地址：深圳福田區福民路199號
交通：石厦地鐵站步行5分鐘
薈語酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.comKlook永安旅遊

深圳福田酒店推介【11】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）
房價：人均HKD$224起（大床房；包早餐）
地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳
交通：崗夏站步行2分鐘
桔子酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.comKlook

震撼價酒店優惠！北上消費攻略🤩

深圳福田酒店推介【12】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚周年，酒店的職員細心幫忙佈置，更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）
房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
深圳文華東方酒店訂房優惠：AgodaTrip.comKlook永安旅遊

深圳福田酒店推介【13】全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）（JI Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Gangxia Subway Station)）

全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善，惟環境衞生方面未如網民的期望，有意入住酒店的市民可留意。

全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）
房價：人均HKD$195起（大床房A；包早餐）
地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105
交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘
全季酒店（深圳會展中心皇崗店）訂房優惠：AgodaTrip.comKlook

深圳福田酒店推介【14】秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen Exhibition Center Fumin Subway Station)）

酒店於2021年全新開幕，距4號線/7號線/10號線樞紐站-福民地鐵站約80米，交通十分方便，而且地鐵沿線可以前往「世界之窗」、「歡樂谷」、「民俗文化村」、「華僑城旅遊度假區」等景點，酒店周邊亦有不少購物商場，可以滿足旅客的需要。客房方面，不同主題的精品客房靜雅舒適，而且第一層設有茶書吧，打卡一流。於Trip.com獲得4.7/5的評分，不少人都表示酒店離酒店近，而且酒店房間以智能控制，貼心照顧旅客的生活細節。

秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen Exhibition Center Fumin Subway Station)）
房價：人均HKD$194起（舒適大床房）
地址：金田路2004號1-5辛盛苑, 福田區, 深圳
交通：福民站步行3分鐘
秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）訂房優惠：Trip.com

深圳福田酒店推介【15】深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）（Sunflower Hotel & Residence Serviced apartment）

深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）位於福田區CBD核心地帶，提供超過250間客房，約有10種房型可供選擇，包括單床房、複式套房、兩房複式套房等，設計簡約舒適，部分房型設有閣樓或露台，空間感十足；可以步行前往星河COCO Park，到世界之窗、深圳野生動物園等車程約20分鐘，購物玩樂都方便！酒店的4樓更設有文化主題展示廳，展出深圳近年的經濟改革發展，令客人可以對深圳及周邊地區有更深入的認識。

深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）
房價：人均HKD$191起（精品公寓）
地址：深圳市福田區石廈北一街16號
交通：石廈地鐵站C出口步行約10至15分鐘
深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）訂房優惠：AgodaBooking.comTrip.comKlook

深圳福田酒店推介【16】LIA力亞酒店（深圳會展中心店）（Xianrui Building, No. 2018, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China）

LIA力亞酒店坐落於深圳市福田區繁華CBD中心地帶，距離福民地鐵站500米左右，步行約10分鐘可到達大型購物美食廣場卓悦INTOWN購物中心、卓悦中心、皇庭廣場等！酒店大堂用上金屬材質及暗紅磁磚裝修，復古風設計非常適合影相打卡！酒店有免費自助區可以領取自己需要的物品。酒店提供約30間客房，設計溫馨舒適，房內設巨型屏幕及投影儀，可以「躺平」看電影，好Chill！於Trip.com中獲得4.3/5的評分，不少網民都欣賞酒店的位置離地鐵站近，交通便利。

LIA力亞酒店（深圳會展中心店）（Lia Hotel）
房價：人均HKD$208起（造夢影院普通大床房）
地址：深圳福田街道海濱社區福強路海濱廣場2018號顯鋭大廈東門首層
交通：福民地鐵站步行5至7分鐘
力亞酒店（深圳會展中心店）訂房優惠：AgodaTrip.comKlook永安旅遊

深圳福田酒店推介【17】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

全球首間無印良品酒店落戶深圳深業上城，距離地鐵3號及10號線蓮花村站約8分鐘路程，同時是首間結合餐廳、酒店、旗艦店於一身的項目，整體設計貫徹無印良品的簡約舒適風格，同時強調環保概念，採用不少舊建築物料及木材邊角等，呈現出獨一無二的原始質感。很多網民都推介的酒店，並且於Trip.com留下4.6/5的評分，除了欣賞無印一貫的簡約設計之外，酒店的服務同樣令網民留下深刻的印象，表示房間設有CD機及香薰機，令居住的過程中有更輕鬆的體驗。

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$450（A房型大床房；包1份早餐）
地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城
交通：蓮花村地鐵站步行8分鐘
深圳無印良品酒店訂房優惠：AgodaBooking.comTrip.comKlook永安旅遊

深圳福田酒店推介【18】深圳綠景酒店（L.GEM Hotel）

深圳綠景酒店位於福田CBD的中心區域，供應337間客房，共有9個房型可供選擇，包括高級大床房、雙床房、親子房、豪華套房等，客房設計簡約典雅，隔音設施良好，環境寬敞舒適，附近亦有不少食肆餐廳及購物熱點，鄰近大型超級市場AEON、家樂福及合馬鮮生，距離沙尾地鐵站路程約8分鐘左右，交通便利！有網民認為，酒店旁邊有大型超市，滿足日常的購物需求之外，酒店的健身室麻雀雖小但五臟俱全，令沒有健身經驗的住客亦可以享受不少酒店的服務體驗。如果叫了外賣，酒店會有機械人送上房。

深圳綠景酒店
房價：人均HKD$261起（高級大床房）
地址：深圳市福田區新洲南路3099號
交通：沙尾地鐵站步行8分鐘
深圳綠景酒店訂房優惠：AgodaTrip.comKlook

震撼價酒店優惠！北上消費攻略🤩

深圳福田酒店推介【19】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需2分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！而酒店的早餐也十分推介，選擇都算多。酒店另外會送2杯咖啡。酒店門口就有便利店，附近也有很多餐廳。

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））
房價：人均HKD$359起（園景大床房）
地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓
交通：福田地鐵站步行2分鐘
深圳福田CBD逸扉酒店訂房優惠：Trip.comKlook

深圳福田酒店推介【20】宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）（ECHARM PLUS Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店附近的交通亦十分方便，前往最近的深圳福田會展中心站只需要步行15分鐘，而且附近有齊商超卓越購物中心、崗廈地鐵站，生活便利。另外，酒店設有「let’ s fika下午茶」，從每日一杯免費的下午茶開始，FIKA推崇陪伴、自在、分享的幸福下午，獨特開發的幸福+系列特飲，一口咖啡搭配一個麥包，譜寫有趣愜意的FIKA時光。

酒店房間設計方面，主打簡約、精緻、品質。房間內的洗手間，是乾濕分離，而洗澡的手壓也十分充足。房間空間感大，床也十分大，隔音也不錯，冷氣也十分充充足。因此不少旅客都表示房間衞生潔淨，而且感覺舒適不局促。

宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）
房價：人均HKD$261起（宜人大床房）
地址：濱河大道5020號同心大廈 （南門）, 福田區, 深圳
交通：崗夏站步行10分鐘
宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：AgodaKlook

深圳福田酒店推介【21】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，如果是渣私家車前往的，酒店地下有一個免費停車場，生活機能極佳！

酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞深圳灣的日落一邊浸浴，更非常打卡able，房間隔音功能幾好，晚上可以盡情休息！如果晚上想享受外賣，酒店更設有機械人送餐服務，乾淨又衛生。

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）
房價：人均HKD$267起（天際雙床房）
地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層
交通：上沙地鐵站步行8分鐘
深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook永安旅遊

深圳福田酒店推介【22】金茂深圳JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Shenzhen)

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。

酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Shenzhen)
房價：人均HKD$436起（豪華雙床房）
地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳
交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘
金茂深圳JW萬豪酒店訂房優惠：AgodaTrip.comKLOOK

深圳福田酒店推介【23】深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）

深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）是亞朵酒店集團旗下品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，附近食肆十分多，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便，酒店更有免費早餐提供。

酒店北有大型公交車站台，前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。酒店空間感大，房間隔音好。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜非常。

深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）
房價：人均HKD$297起（高級雙床房）
地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳
交通：下沙地鐵站步行1分鐘
深圳濱河時代亞朵S酒店訂房優惠：AgodaTrip.comKLOOK

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店56間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店12間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10+深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
酒店住宿資訊
深圳好去處
深圳美食
深圳住宿
酒店
旅遊熱
旅遊Jetso