鍾鎮濤B哥哥惠州演唱會｜免搶飛旅行團$499起　包門票＋住5星酒店

鍾鎮濤B哥哥惠州演唱會｜近年港人喜歡北上睇Show，順便去當地旅行！《溫拿樂隊》主唱「B哥哥」鍾鎮濤將會聯同《中年好聲音3》趙浚承（Gary），在5月23日登陸惠州惠陽體育會展中心，舉行《萬眾同歡音樂Party》！本地旅行社「食玩假期」推出專為粉絲而設的旅行團，一條龍包辦音樂會門票、酒店住宿，全程更有旅遊巴接送，更可歎酒店自助餐，帶個背囊即可輕鬆出發！想知詳情？即看下內文！



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「B哥哥」鍾鎮濤將會聯同《中年好聲音3》趙浚承（Gary），在5月23日登陸惠州惠陽體育會展中心，舉行《萬眾同歡音樂Party》！

【1】惠陽2天純玩團 —— $899包內場門票＋五星級格蘭雲天酒店

想趁週末快閃追星，就不要錯過這個2天純玩團！行程最大亮點是直接為大家預留《萬眾同歡音樂Party》的內場座位！無需搶飛、撲飛，就可以超近距離感受B哥哥和趙浚承的舞台魅力！

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住宿方面，會安排團友入住5星標準的「惠陽半島格蘭雲天國際酒店」，完Show後步行即可返回酒店，極方便！兩天行程包足三餐，包括酒店自助晚餐、惠陽脆皮燒雞宴及脆皮乳鴿宴！

第二天行程更會帶大家參觀百年客家圍屋「秋長谷裡」、惠州西湖、豐渚園、五谷養生勁家莊！行程豐富包食宿，每位只需$899起，CP值極高！

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【2】增城3天豪華團 —— $1,499包內場門票+森林海溫泉度假酒店（包私家泡池）

想追星同時度假？就要參加這個3天豪華團！行程除了包音樂會內場座位門票，舒適欣賞B哥哥跟Gary的音樂會，最大賣點是入住網上爆紅的五星級酒店「森林海溫泉度假酒店」！

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旅行團保證入住私家泡池房（每房包2池溫泉水），在房內享受私人溫泉；更可無限次使用酒店內48個公共溫泉池、室內恆溫水樂園、椰林白沙灘等等！

餐飲安排亦相當豐富，除了連續兩晚享用酒店海鮮自助晚餐，更會加碼品嘗荔枝柴燒鵝宴、招牌五指毛桃雞、地道從化老字號特色菜宴！行程會帶大家去葉挺將軍紀念園、網紅小鎮「羅洞工匠小鎮」！睇演唱會兼歎頂級溫泉及豐富膳食，每位只需$1,499起，舒舒服服玩足三日兩夜！

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食玩假期提供超過10款鍾鎮濤 × 趙浚承《萬眾同歡音樂Party》旅行團，滿足不同粉絲的需要，另有即日來回團，低至$499起！旅行團名額有限，報滿即止！想同B哥哥及Gary度過一個音樂周末，就要留意食玩假期的報團詳情！

活動名稱：鍾鎮濤 趙浚承《萬眾同歡音樂Party》

日期：5月23日

地點：惠州

出發日期：5月22日或5月23日

報名熱線：37213211

WhatsApp聯絡：84026762

詳情連結

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