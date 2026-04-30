5.1深圳過關｜各口岸哪時段較少人?深圳官方預測一覽　避排隊災難

深圳過關｜五一黃金周｜黃金周交通攻略｜五一黃金周將至，不少港人計劃北上度假。深圳市口岸辦公室日前發布了官方人流預測，假期期間每日出入境人次將高達108萬，羅湖口岸最多人！同時，深圳地鐵亦宣佈調整服務時間，尾班車延長到隔日凌晨兩時。想告別人頭湧湧災難？即睇下文，助你精準避開高峰時段。



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深圳過關｜官方預測5.1假期過關哪個口岸最多人？

根據官方預測，今晚（30日）傍晚時分至9時，屬第一段人潮高峰期開始，出入境人次至少達94萬人次。當局預計，5月1日至3日單日出入境人數高達108萬人次，其中5月1日為整個假期最高峰的日子，預計從上午8時至中午，以及下午至晚間時段，羅湖口岸、福田口岸 、深圳灣口岸、蓮塘口岸、西九龍高鐵口岸等會持續出現密集人流。

深圳官方預測各關口高峰時間。（AI生成圖片）

深圳過關｜入境處預測：三大主要關口每日共至少60萬人次出入境

香港入境處預計，假期期間羅湖管制站、落馬洲管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24.6萬、22.7萬及17.2萬人次出入境。

深圳過關｜如何避開黃金周過關人潮？

想避開出入境人潮？小編提出3招助你輕鬆過關，用最快的時間到深圳：

1. 選擇較冷門口岸：

相比人流集中的羅湖、福田及深圳灣，蛇口口岸預計假期期間人流較少，是不錯的替代選擇 。

2. 選擇非高峰時段：

盡量避開預測的高峰時段。建議在長假前夕（30日）下午提早出發，或在假期期間選擇清晨或晚上10點後過關。

3. 實時資訊平台：

出發前透過香港入境處App「口岸通」，查閱各口岸實時狀況，該APP每15分鐘更新一次輪候時間。

香港入境處App「口岸通」查閱各口岸實時狀況。（入境處網頁截圖）

港深交通｜黃金周假期尾班車到甚麼時候？

為方便港人和旅客假期出遊，深圳地鐵在4月30日至5月5日期間分別在連接福田口岸的4號線和連接深圳灣的13號線作出調整，最晚尾班車延長到隔日凌晨兩時，就算玩得夜一點也不怕錯過交通！

假期間深圳地鐵尾班車時間延至凌晨。（AI生成圖片）

港鐵為應對人流，將於4月30日至5月5日間，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。其中，早上時段往落馬洲站的班次，將由10分鐘一班加密至約8分鐘一班。同時，高鐵將每日最多加開13對列車來往香港西九龍站及福田站，方便港人出行。

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