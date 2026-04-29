五一深圳好去處8推介！迪士尼展+3折名牌市集+咖啡節+海邊音樂會

五一深圳好去處｜五一黃金周好多港人都會北上深圳玩返轉！今個假期深圳仲有超多免費又靚嘅主題展、市集同美食節，《香港01》好食玩飛記者整合8大熱門好去處，從迪士尼打卡展到美食節還有超抵買名牌市集，一文睇清時間、地址、交通攻略，跟住去唔驚中伏！



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五一深圳好去處【1】香港迪士尼春日展（卓悅中心）——免費打卡

福田卓悅中心重磅帶來香港迪士尼春日限定展，免費入場！Duffy、StellaLou、Linabell 同好友齊齊登陸福田卓悅中心，春日氣息滿滿，打卡一流。6米巨型玲娜貝兒、米奇郵輪、達菲抱抱屋、冰雪奇緣雪寶、迪士尼主題樓梯、期間限定快閃店，仲有集章任務換小禮物。

日期：4月27日–6月21日

時間：10:00–21:30（免費、毋需預約）

地址：福田卓悅中心B1/L1 中庭

交通： 地鐵10/4號線至崗廈站B出口



五一深圳好去處【2】 冒泡生活節 （K11 ECOAST）——海邊音樂節+人氣市集

深圳首場「冒泡生活節」，選址全新地標K11 ECOAST濱海地標！海邊音樂節加上潮流市集，chill到爆。集結全國過200間人氣獨立品牌，涵蓋文創、潮玩、手作飾物、香薰、復古藏品、輕食甜品、精釀啤酒等，一站式逛買。全天候海邊音樂每日16:00-21:00海濱長廊舞台有獨立樂隊，吹住海風聽歌，還有6米高巨型藝術裝置，是今個假期必去的放鬆打卡首選。

日期：5月1日–5月5日

時間：11:00–21:00

地址：K11 ECOAST海濱文化藝術區

交通：地鐵12號線至太子灣站B出口



五一深圳好去處【3】深圳喚醒咖啡節（卓悅中心）——咖啡盛典

啡控必到！華南最大型戶外咖啡盛會，第七屆「喚醒咖啡節」集結全球頂尖咖啡品牌，一連7日咖啡狂歡，160間咖啡及文創品牌、法國 LAAC（L'Arbre à Café）精品咖啡先行者，英國 Cafēn精品咖啡界新銳黑馬，主打北歐極淺烘，西班牙Nomad Coffee，巴塞羅那國寶級品牌，首次進軍中國。還有世界咖啡拼豆師大賽、手沖體驗、特色輕食。一站式飲勻世界精品咖啡，邊逛迪士尼展邊歎啡，一日雙重滿足。

日期：4月29日–5月5日

時間：11:00–19:00

地址：福田卓悅中心中央大街

交通：地鐵10/4號線至崗廈站B出口



五一深圳好去處【4】麵包馬戲團（寶安大仟里）——300款麵包 麵包控狂喜

深圳年度最強麵包盛事「有限麵包公社 6.0」麵包控狂喜！全國頂尖麵包品牌大集合，300款限定口味一次食夠。60間明星麵包店、歐包、甜點、創意口味齊晒，有排隊王日日食面包（中国台湾）世界冠军风味，软欧与日式生吐司超人气。Bakery Hill山丘酵室、Mofamm 魔法妈妈（成都）的冰酪可露丽首创，外脆内软、口味新颖。一連5天麵包狂歡，免費入場、氣氛滿分。

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日期：4月30日–5月4日

時間：11:00–20:00

地址：寶安大仟里尋夜巷

交通：地鐵5號線至臨海站



五一深圳好去處【5】深圳漢堡節（大悅城）——漢堡天堂

今個假期重磅打造深圳首屆漢堡節，專為肉食控、芝士迷同街頭美食愛好者而設。肉食獸和芝士控必去！爆漿芝士、手工漢堡、精釀啤酒，氣氛超熱鬧。現場免費派1000個漢堡千萬不要錯過！

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日期：4月24日–5月3日

時間：12:00–21:00

地址：深圳大悅城LG層星光道戶外廣場

交通：地鐵5/12號線至靈芝站F口



五一深圳好去處【6】深圳灣萬象城冰淇淋節（深圳灣萬象城）——¥9.9雪糕 300份免費試吃

深圳灣萬象城特意於五一黃金周打造夢幻滿分嘅冰淇淋節，天氣熱最啱！夢幻冰品、創意吃法，消暑又打卡一流。20多款人氣冰品、期間限定口味、現場有免費冰品派送，深圳灣畔環境超靚。

日期：4月30日–5月5日

時間：13:00–20:30

地址：深圳灣萬象城C區步行街L1

交通：地鐵11號線至後海站步行直達



五一深圳好去處【7】深圳中古名牌市集（筍崗萬象食家）——3折買LV

羅湖大型中古名牌市集將於5月1日正式開鑼，只限定5日錯過就要等下一期！場內品牌超齊全，Hermès、Chanel、LV、Gucci、Miu Miu、Loewe、YSL、Fendi、Celine 一線名牌雲集，不論經典手袋、人氣爆款、絕版孤品、時尚飾物以至限量潮牌單品通通齊備。今次市集價格相當優惠，全場貨品低至3折，比起專櫃平一大截，可現場鑑定，適合想平買名牌嘅朋友。

日期：5月1日–5月5日

時間：12:00–21:00

地點：深圳羅湖筍崗萬象食家L1中庭

交通：地鐵7號線筍崗站A出口直達

門票：小紅書 @潮售奢品嘉年華 領取門票



五一深圳好去處【8】「大藝術家在巴黎」展覽（深圳大悅城）——免費法式藝術打卡

不用飛巴黎！深圳寶安大悅城將整個巴黎浪漫場景搬入室內，打造「大藝術家在巴黎」全國首展，以馬卡龍粉色為主調，把經典名畫、巴黎地標變成Q版軟萌裝置，免費入場、毋須預約，8米粉色艾菲爾鐵塔、珍珠少女大道、凡爾賽噴泉花園、彩耀凱旋門、巴黎花巷，5大打卡位超好出片。

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日期：3月28日–6月14日

時間：10:00–21:30（免費、毋需預約）

地址：寶安大悅城L1中庭B1藝術長廊

交通：地鐵13號線留仙洞轉5號線至靈芝站F出口



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