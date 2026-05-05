登機時空姐為何總是雙手放後？內人行揭職業秘密　關乎全機安全

搭飛機｜大家平時去旅行或出差，踏入機艙那一刻，有沒有發現空姐總是維持同一個姿勢？她們雙手總是優雅地放在背後，面帶微笑歡迎旅客登機。你以為這只是單純的儀態要求？歐洲航空訓練中心BAA Training揭露，原來這舉動是為了方便空姐核對人數，並且留意乘客狀況，保障大家的安全。即看下文！



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飛機冷知識｜真相揭秘：手中藏著「計數機」

每次登機時，大家總會看到有空中服務員站在機艙口招呼，雙手放後，此動作其實並非為了擺姿勢！根據歐洲獨立航空訓練中心BAA Training網頁文章指出，空中服務員的手中其實握著一部手動計數機，每當有一位乘客步入機艙，她們就會在背後悄悄按一下。

內容解釋，空中服務員手動算人數是為了方便實時核對人數，確保登機人數與地勤名單吻合，在起飛前雙重保障。當所有乘客就坐後，空中服務員會再巡視客艙進行第二次核對，確保人數百分之百正確，客機才能獲准起飛。

飛機冷知識｜若乘客人數不對 將禁止飛行

如果手動計數器報出的數字與地勤提供的乘客名單不符，飛機是絕對禁止起飛的。根據航空安全標準程序（SOP），空中服務員一旦發現人數不符，會立即進行第二次、甚至第三次清點。假如重新清點後人數依然對不上，空服員可能會要求每一位乘客拿出登機證進行人工核對。

如果最終確認有人掃描了登機證卻不在飛機上，出於防範恐怖襲擊的考量，地勤人員必須進入貨艙卸下那名未登機乘客的行李。只有行李被移除後，飛機才獲准起飛。

飛機冷知識｜打招呼其實是看穿你？

另外，來自匈牙利廉價航空公司「威茲航空(Wizz Air)」前空姐Rania在TikTok上揭露，空中服務員站在機艙門前打招呼，其實是為了對乘客進行全身掃描。空中服務員透過短短幾秒鐘內，觀察乘客的情緒與狀態，他們會留意乘客是否有醉酒、情緒激動或身體極度不適的狀況。

Rania在TikTok以空服員跟乘客打招呼，不僅僅是出於禮貌為題，分享空姐打招呼的背後用意。（IG@rania_ibo）

如果發現乘客狀態可能影響飛行安全，空服員會即時通報座艙經理及機長，由機長決定是否讓該乘客上機。

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