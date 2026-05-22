洛杉磯景點10大必去　全球第一座環球影城　《星聲夢裡人》取景地

洛杉磯（L.A.）位於美國加州，這座城市是一座令人著迷的城市，無論是電影文化、娛樂產業、運動賽事等都非常發達，還有最讓人嚮往的加州陽光～



今天小編就要來介紹LA10大景點，到了LA千萬別錯過啦！

洛杉磯10大景點推介

+ 7

1. 加州環球影城

加州環球影城（Universal Studios Hollywood）是到洛杉磯好萊塢（荷里活）必去的景點，位置也相當便利容易抵達，如果是好萊塢電影迷，就絕對不能錯過這裡了！好萊塢環球影城既是一座大型主題遊樂園，也是一座電影製片廠，歷史超悠久，是全球第一座環球影城，園區內真的有許多拍攝用的電影場景哦！加州環球影城主要分為上園區與下園區，必玩的設施包含影城之旅、哈利波特的魔法世界，還有一定要搭乘遊園車（Studio Tour），搭乘遊園車可以參觀好萊塢電影真實的廠景與特效，只有好萊塢環球影城才有哦！

加州環球影城

營業時間：10:00-18:00（每日營業時間略有不同，可參考官網公告）

小編小提醒：若是不想排隊排太久，可以加購快速通關喔！



2. 好萊塢標誌

相信就算沒去過LA，大家都對這個標誌也不會太陌生；這個標誌，是許多美國電影的開場，也是大家到了好萊塢必來的熱門景點。這個好萊塢標誌，建於1923年，最初是當地的地產開發商為了推廣好萊塢地產所建，後來隨著電影產業的崛起，漸漸的這個標誌吸引了許多國內外遊客，於是就一直維護並佇立至今，可說是意義重大的一個地標。

3. 格里斐斯天文台

格里斐斯天文台（Griffith Observatory）是洛杉磯極具指標性的地標，就建在洛杉磯山丘上，而這個地標之所以如此聲名遠播，除了《樂來越愛你lala land》（《星聲夢裡人》）在此取景吸引許多遊客朝聖，這座佔地廣大頂著三個黑色大圓頂的純白建築非常氣派，來到格里斐斯天文台免門票參觀，還能一覽整個洛杉磯市區美景及日落，也能遠遠得瞧見好萊塢標誌，完全是賞景的絕佳地點！小編推薦接近傍晚抵達，可以欣賞日落，接著看夜景～一級棒！

格里斐斯天文台

營業時間：12:00-22:00（週一公休）



4. 好萊塢杜莎夫人蠟像館

杜莎夫人蠟像館是位於英國倫敦的一座蠟像館，並在世界各地都有分館喔！好萊分館則是世界二十幾家分館中相當熱門而且必去的分館之一。它的位置就位在好萊塢大道上，裡面擺著上百位名人寫實的蠟像，有電影圈、音樂圈、體育界的明星，包含Kobe、安潔莉娜裘莉、威爾史密斯、Lady Gaga，還有鋼鐵人、美國隊長、雷神索餌等漫威明星！雖然不能見到本人，但都到美國一趟了，好萊塢杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds Hollywood）肯定是必去的景點之一！

好萊塢杜莎夫人蠟像館

營業時間：10:00-20:00（每日營業時間略有不同，可參考官網公告）



5. 好萊塢星光大道

為了提升好萊塢的形象，有了好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）的出現，而好萊塢星光大道就位於好萊塢大道的人行道，人行道上鑲有兩千六百多顆星，整個星光大道延伸至高爾街、拉布雷亞大道、絲蘭街以及日落大道，而每一顆星代表著一位名人或明星，上面會有名字以及符號，分別代表每位名人在其領域的貢獻，例如電影攝影機符號代表著對電影產業有所貢獻，電視機則代表著電視產業、唱片則對唱片產業的貢獻、麥克風則是對廣播產業的貢獻哦！非常有趣，不過2600多顆星星實在太多啦～若有要前往的朋友建議先查詢心儀名人的星星位置再出發會比較快哦！

好萊塢星光大道

星星位置查詢：https://walkoffame.com/browse-stars/



6. 比佛利山莊區

接下來說說比佛利山莊區（Beverly Hills），它號稱是全世界最尊貴的豪宅區，就位在洛杉磯！比佛利山莊區有許多住著名人、富豪的超級豪宅、高級飯店，還有電影取景地以及讓人為之瘋狂的購物區。像是赫赫有名的灰石城堡，就是當地的奢華豪宅，有上百部的電視電影都曾在此拍攝，莊園外部園區開放免費參觀哦！另外一處熱門地點－羅迪歐大道，它是一條開滿奢侈精品店的購物街，也是全世界最昂貴的購物區之一。還有別忘了比佛利山莊標誌，來到這邊可以跟它拍拍照，做個紀念！

比佛利山莊區

推薦行程：馬里布海灘＆好萊塢名人豪宅區

小編偷偷說：據說在比佛利山莊沿路可以看到很多超跑，喜歡跑車的朋友到比佛利山莊準沒錯



+ 5

7. 農夫市場

來到LA必訪的農夫市場（Farmer's Market），距離好萊塢及比佛利山莊都不遠，至今已經有80幾年的歷史了！這座農夫市場每天都有營業，從原先的小小規模，到後來明星、實境節目都來訪，現在已成了一座大型的觀光市集，販售著各式異國料理，從肉品、燒烤、蔬果、甜點、各式小吃到服飾雜貨都應有盡有！農夫市場還有一個很好辨認的白色鐘樓，從遠處看見鐘樓朝著走就對了！

農夫市場

營業時間：9:00-21:00（週末10:00開始營業，週日營業到19:00）



8. 迪士尼音樂廳

位在洛杉磯的迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）由華特·迪士尼（Walt Disney）的遺孀莉莉安提案建造，於2003年正式落成！這座音樂廳以獨特的建築外觀吸引國內外遊客前往，與一般規矩方正的建築物不同，迪士尼音樂廳以凹凸不規則的曲面不鏽鋼板為建築主體，從每個角度看都有不同的視覺效果，除了形狀很特別以外，因為不鏽鋼材質的關係，整個音樂廳看起來閃閃動人～頂樓還有一座空中花園可以免費參觀，喜歡音樂饗宴的朋友也很推薦可以買票入場喔！

迪士尼音樂廳

營業時間：開放時間不同，以官網為主



9. 太平洋水族館

太平洋水族館（Aquarium of the Pacific）位於洛杉磯南部的長灘，附近就是美麗的海岸線，搭配加州的陽光，完全能感受濃濃的加州風情啊！太平洋水族館也是加州南海岸最大的水族館，規劃了遊客和動物近距離互動區、表演區以及戲水區，並展示超過一萬隻的水中生物，是一個無論大人小孩都會喜歡的景點哦！

太平洋水族館

營業時間：周一～周日09:00-18:00（特殊情況營業時間略有不同，可參考官網公告）



10. 加州迪士尼

加州迪士尼（Disneyland Park）是全世界第一座迪士尼，分為「加州迪士尼樂園」及「迪士尼加州冒險樂園」，若要玩兩個樂園至少要規劃兩天哦！若是時間有限只打算規劃一天，並且喜歡迪士尼歡樂的氛圍，可以選擇「加州迪士尼樂園」，而「迪士尼加州冒險樂園」主要走刺激路線，比較大膽喜歡刺激的旅人可以選擇「迪士尼加州冒險樂園」。別忘了！到了迪士尼一定要留到晚上，在煙火秀開始的前半小時～一小時提早找好位置，等待那場浪漫炫麗的煙火秀，才不負此行喔！

加州迪士尼

營業時間：08:00-20:00（每日營業時間不同，以官網為準）

小編小提醒：小編建議可以加購快速通關，就不需要每個設施都排太久，畢竟都到迪士尼了，時間就是金錢！



洛杉磯住宿推薦

1. 托倫斯假日酒店 – 洛杉磯大道

托倫斯假日酒店 – 洛杉磯大道（Holiday Inn Torrance）為IHG國際酒店集團旗下的飯店，品質及評價都維持在一定水準之上，設施包含室外溫水泳池、健身房、商務中心，應有盡有！而托倫斯假日酒店的地理位置距離LAX機場很近，要前往長灘、托倫斯海灘都很方便，飯店也有提供收費停車場，很適合開車自駕的旅人入住，若是沒有開車，飯店也有提供免費的機場接駁服務，最貼心的就是還有入住前及退房後的行李寄放服務喔！

托倫斯假日酒店 – 洛杉磯大道

訂房網評價：8.1/10(agoda)

交通：機場接駁至飯店車程約20分鐘

附近景點：洛杉磯機場、長灘、托倫斯海灘、拉丁美洲藝術博物館



2. 洛杉磯喜來登酒店

洛杉磯喜來登酒店（Sheraton Gateway Los Angeles）位於洛杉磯國際機場（LAX）旁邊，有停車位及代客停車，最方便的是酒店提供24 小時免費往返機場的接駁，推薦給隔天要趕飛機，或是當天太晚才抵達的旅人們！除了能在飯店好好休息，洛杉磯喜來登酒店還設有健身房、室外泳池及涼亭，還有多樣的餐廳及酒吧，提供加州在地的美食～在這裡能好好享受，而不只是無趣的機場過境旅館唷！

洛杉磯喜來登酒店

訂房網評價：8/10(agoda)

交通：往返機場免費接駁車

附近景點：LAX洛杉磯國際機場

小編偷偷說：洛杉磯喜來登酒店是萬豪國際酒店集團旗下的飯店，服務及品質有保障，推推！



看完小編介紹了LA10大景點，是不是也想趕快出發前往這些電影裡的景點、感受一下加州風情？趕快將這些景點口袋名單，規劃一下，排個休假出發吧！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【洛杉磯景點推薦】自由行必去！美國LA10大景點總整理】