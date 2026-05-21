深圳按摩黑店｜港人墮超平陷阱被恐嚇！踢爆黑店8手法1類人易中伏

深圳｜北上按摩｜近年，港人北上按摩已成常態，貪圖又平又好服務，事實上，並不是每間都又平又著數。近日，有網民在社交平台發文，詳述自己在羅湖某商場誤闖按摩黑店的驚險遭遇，事主表示，技師持續向自己施壓，要求事主購買套票，技師甚至揚言已經對他點相 ！雖然事主最後成功全身而退，但他回想起店內仍有不少長者光顧，擔心他掉入惡意消費的圈套 。另外，事主總結出黑店的8大特徵，呼籲港人要提高警覺。即睇下文！



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深圳按摩店¥39套票價是陷阱！技師更恐嚇點相

近日有網民在Threads發文指，羅湖某商場按摩店擺出「39元人民幣體驗價」的招牌誘客，更聲稱會附送各類療程，事主與朋友決定一試。事主表示，入座後就被安排先浸腳，但一浸便40分鐘，熱水變冰水！一男一女技師終現身，但只按摩僅三分鐘便開始「盤問」事主私隱，並強推套票，「呢個價錢只係畀你體驗下我嘅手法，唔會幫你做全套，你要做全套就要買套票。」事主拒絕，另一個女技師竟變臉，甚至出言恐嚇，「你哋唔係想按39蚊就算？」「我認得你哋㗎，唔好打算下次嚟用39呀！」

事主斥責該店手勢極不專業而且貨不對辦，「整個過程大約25分鐘，所謂嘅肩頸全部冇按到，膝頭又冇。」事主補充，擔心同場的香港長者會因不敵對方惡言施壓而受騙，呼籲大家要企硬唔好幫襯。

港人分享深圳按摩誤入黑店受店員強硬推銷購買套票。（AI生成圖）

帖文曝光後，引起網民熱議，有網民表示自己也有同樣的遭遇，「我倆公婆都試過，在皇庭商場某間鋪，兩個紋身男師傅hardsell黑面，老婆驚買了十套」，有網民直言，「香港人北上就係去按摩比較多，貪平唔識嘅舖頭衝入去，中伏都係自己攞嚟衰」、「一睇有知道中伏，比10年前價錢平？」

也有網民提醒應選擇連鎖經營的大型按摩店，「轉去深圳熊泰洋桑拿啦，￥188一個半鐘，港幣付款一對一，免小費，生果飲品任飲任食，羅湖口岸專車接送。」、「行前少少羅湖村果度就有新銀座，暹羅灣呢啲大場」

（按下圖睇留言）

按摩黑店8大手法：切勿貪平

事主隨後再次發文，歸納這類黑店的8大常見伎倆，呼籲港人在消費時務必提高警覺，並將資訊分享給親友以防受騙。

【1】超低價陷阱：對那些標榜超平價的招牌務必提高警覺，這類店舖通常將極低價格作為釣魚工具。

【2】職員情緒勒索與言語威嚇： 職員態度反覆，若顧客不願購買高價療程，便會立即變臉冷待，甚至惡言相向。職員常利用恐嚇性言論，施加顧客心理壓力。

【3】地毯式街頭拉客： 店外常聚集大量中年婦女，手持宣傳單張強行塞給路人或極力游說。

【4】鎖定長者作為目標： 利用長者免費或敬老優惠為噱頭，專門吸引防範意識較弱的老人家。長者進店後，技師會利用他們對身體健康的擔憂，進行高壓銷售或誘騙購買長期套票。

【5】缺乏專業形象： 正規按摩店通常有統一制服與專業守則，而黑店的員工多數穿著隨便、無規範制服。

正規按摩店通常有統一制服。（Deng＠小紅書）

【6】刻意製造痛楚以誤導： 技師在按摩時會故意加大力度，甚至針對痛點猛烈按壓。當顧客因痛楚叫喊時，他們便趁機指其身體有隱疾，藉此推銷昂貴的治療方案。

【7】過度套取個人隱私： 在服務過程中，技師會像調查員一樣不斷盤問與按摩無關的隱私，包括職業、月薪、家庭地址等。

過度向顧客套取個人隱私也是黑店特徵一種。(AI生成圖）

【8】臨時加價： 服務進行到一半時，技師常會以精油升級或加強療程為由要求額外收費。

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