深圳火鍋任食7間推介｜放題¥50起！澳洲和牛／黑毛豬／手切牛肉

深圳火鍋任食推介2026｜趁著天氣還冷，北上深圳當然要吃個火鍋暖暖身體！《香港01》「好食玩飛」整合7間提供放題任食的深圳火鍋店，有平價的迴轉小火鍋、有奢華高級的一人一鍋、也有高質日式火鍋，人均只需¥50起，就可以任食手切牛肉、和牛、黑毛豬及海鮮！



深圳火鍋任食7間推介 ¥50起任食和牛+黑毛豬+手切牛肉

深圳火鍋任食推介【1】譚三娘鮮切牛肉自助火鍋——無限添加手切牛肉

起源自天津的譚三娘鮮切牛肉自助火鍋進駐深圳！該店以無限添加手切牛肉為賣點，更有潮汕鍋、紅油鍋、酸菜、番茄、菌湯、金湯6種湯底選擇。大家可以點選鴛鴦湯底，將潮汕湯底與其他風味揉合。除了火鍋，餐廳還有蒸菜、燒烤、炸物、甜品讓顧客任取品嚐。

譚三娘鮮切牛肉自助火鍋

地址：羅湖區新園路1號中海商城2樓｜龍華區人民路4022號壹方天地A區L2層｜寶安區西鄉大道與新湖路交匯處寶安天虹購物中心L5層019號舖

交通：老街站步行1分鐘（羅湖店）｜龍華站步行15分鐘（龍華店）｜西鄉站步行5分鐘（寶安店）

人均價格：約¥110 - ¥130



深圳火鍋任食推介【2】The Pot 鍋鍋——奢華個人小火鍋

The Pot 鍋鍋位於五星級的金茂深圳JW萬豪酒店內，主打奢華個人小火鍋放題。餐廳集結東來順專供優質羊肉及精選澳洲和牛，更有無限量供應的海鮮！回本必食黑毛豬肉、手打蝦滑、澳洲和牛及哈根達斯雪糕。餐廳另有自助甜品、小吃及蔬菜區。

The Pot 鍋鍋

地址：福田區深南大道6005號金茂深圳JW萬豪酒店2樓

交通：車公廟站步行5分鐘

人均價格：約¥180 - ¥300



深圳火鍋任食推介【3】温野菜涮涮鍋——高質日式火鍋／必試壽喜燒湯底

温野菜涮涮鍋是來自日本的知名壽喜燒品牌，主打高質的日式火鍋。餐廳嚴選高品質的肉品，和牛、安格斯牛、羔羊肉、雞肉及豬肉等肉類均無限量供應！餐廳有7種湯底可選，其中以招牌壽喜燒湯底最人氣，搭配「朝一雞蛋」和日本野菜，風味十足！此外，餐廳亦提供刺身及壽司放題，自助區更有各種蔬菜、水果及甜品任食！

温野菜涮涮鍋

地址：寶安區海府路1號歡樂港灣東岸L2層

交通：臨海站步行10分鐘

人均價格：約¥180 - ¥250



深圳火鍋任食推介【4】淺鍋日式和牛小鍋放題•壽喜燒—— 一人一鍋日式火鍋

淺鍋日式和牛小鍋放題•壽喜燒是主打「一人一鍋」的日式火鍋，提供不同價位的放題套餐，有多種部位的澳洲M5-M9和牛，連豚肉、海鮮、串燒、甜品等也可以任食！鍋底首選壽喜燒，湯底清甜不膩，涮和牛搭配生蛋液更美味！除了火鍋外，餐廳亦提供桌邊現烤服務，可以盡情品嘗不同和牛吃法！

淺鍋日式和牛小鍋放題•壽喜燒

地址：南山區文心五路33號海岸城購物中心L5層502-503號鋪｜福田區福華路卓悅中心西區B1層B1103號舖｜福田區皇崗路5001號深業上城L3層T3055號舖｜福田區益田路5033號平安金融中心商場L6層N603B號舖｜龍崗區龍翔大道7188號 龍崗萬科廣場L3層3號舖

交通：後海站步行5分鐘（海岸城店）｜崗廈站步行3分鐘（卓悅中心店）｜冬瓜嶺站步行8分鐘（深業上城店）｜購物公園站步行2分鐘（平安金融中心店）｜龍城廣場站步行5分鐘（龍崗萬科廣場店）

人均價格：約¥200 - ¥400



深圳火鍋任食推介【5】湯鮮生自助轉轉小火鍋——¥50任食！

湯鮮生自助轉轉小火鍋在深圳有多家分店及加盟店，主打一人一鍋的迴轉火鍋，絕對是「I人」天堂！餐廳的餐點以迴轉形式呈現，可以自由挑選喜歡的食物及份量，避免浪費。湯底方面以供6種選擇，辣與不辣都可以隨意挑選！此外，除了精品牛肉卷及羊肉卷等肉類外，餐廳亦有小漢堡、滷味、炸雞、甜品及水果等任食。

湯鮮生自助轉轉小火鍋

地址：龍華區觀瀾大道388號佳華領域廣場B1層｜龍崗區龍崗大道與保康路交匯處榮德國際商業街｜龍崗區龍城街道龍崗世貿中心B區1樓｜寶安區福永街道鳳塘大道153號寶安華強廣場L4層L4-26號舖

交通：觀瀾湖站步行2分鐘（龍華觀瀾店）｜橫崗站步行3分鐘（榮德國際店）｜龍城廣場站步行8分鐘（龍崗世貿中心店）｜塘尾站步行15分鐘（寶安華強廣場店）

人均價格：¥50 - ¥70



深圳火鍋任食推介【6】蠻涮自助小火鍋——超人氣平價火鍋！

蠻涮自助小火鍋是源自武漢、西安的一人一鍋迴轉火鍋品牌，目前在深圳有2家分店。餐廳主打「幾十塊錢吃肉吃到飽」的超平價體驗。雖然價格便宜，但可以吃到多種肉品如鮮切肥牛、吊龍、黑虎蝦滑、手打牛肉丸等，也有水果、甜品、小吃及滷味任食，而且更有不同鍋底可選！

蠻涮自助小火鍋

地址：福田區華強北街道中航路1號 中航城君尚購物中心B區｜羅湖區寶安北路3008號寶能中心6樓

交通：華強北站步行3分鐘｜筍崗站步行2分鐘

人均價格：¥60 - ¥80



深圳火鍋任食推介【7】菜來來-山野放題火鍋——深圳爆紅網紅店

菜來來-山野放題火鍋是近期在深圳爆紅的新晉網紅店，主打「雲南野生菌+鮮切牛肉+山野鮮蔬」無限任食，性價比極高！推薦野生菌土雞湯底，必食鮮切吊龍、肥胼、見手青及雲南野菜拼盤。餐廳更推薦在用餐最後用菌湯煮一碗雲南米線收尾，米線索滿以牛肉熬煮過的湯底更惹味！

菜來來-山野放題火鍋

地址：龍華區民治街道人民路2020號龍華天虹購物中心｜寶安區新橋街道萬豐中路245號 萬豐海岸城購物中心

交通：紅山站站步行10分鐘（天虹購物中心店）｜馬安山站步行10分鐘（萬豐海岸城店）

人均價格：¥80 - ¥120



