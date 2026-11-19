小荔園豉油雞，廣州銷量第1的豉油雞，來了。



奢侈版五柳炸蛋，來了，鮮海膽猛火炒飯，來了，黃金炸鱸魚、砂鍋煲仔飯、廣式燉靚湯、老廣西關地道菜，都來了。

熟客投票的6大招牌

「小荔園豉油雞」，來自廣州的豉油雞專門店，曾獲2022廣州亞洲美食節亞洲地標美食、2024餐飲金虎獎。2025年還被授予專業認證的「廣州豉油雞銷量第1」，很多廣佛街坊，都會為了他們的豉油雞專程到店打卡。

1. 廣州銷量第1的豉油雞

18種滷料，3起3落滷製，180天古法釀製醬油

廣東人無雞不成宴，一份滋味的「豉油雞」是老廣家常之間的温暖慰藉，是大家心目中「廣東最偉大的單品」之一。招牌「小荔園豉油雞」用的是每天新鮮到店的清遠跑山雞，出自專屬農場，特供冷鏈到店。肥瘦恰到好處雞皮滑溜有彈性，雞肉緊實不韌，吃起來更有「雞味」。

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整隻雞肉浸泡在米芝蓮主廚秘製的18味滷湯裏，滾燙的滷水經過三起三落再慢火滷製，讓雞皮緊實，香氣滲入雞肉當中，連雞骨嚼碎了也有滷香。上桌前淋上曬足180天的豉油，雞皮入琥珀色滑亮，雞肉鮮嫩不散，連骨頭都浸透鹹鮮回甘的滋味。

2. 流心皇冠蛋

高配版五柳炸蛋

熟客必點的「流心皇冠蛋」，堪稱奢侈版「五柳炸蛋」，是廣東人從小到大都愛的「鑊氣」。

無菌雞蛋熱油下鍋炸製，金黃色的外殼像皇冠一樣，出鍋淋上靈魂的五柳汁，上桌香氣滿滿。戳開蛋液緩慢流出，入口酸甜很開胃。

3. 黃金海膽雞油炒飯

鮮活海膽，每日現開

「黃金海膽雞油炒飯」，海膽肉是每天新鮮現開的，自家煉製的雞油下鍋爆香，依次加入海膽、米飯及各種配菜大火爆炒。

出鍋的炒飯米粒分明，油潤不膩，海膽獨特的香氣包裹每一粒飯，吃起來鮮香十足。

4. 黃金油浸鱸魚

現撈鱸魚，170℃熱油現炸

「黃金油浸鱸魚」也是不少熟客的必點，新鮮撈起的鱸魚，170℃高温油炸，時間精準控制在70秒。魚肉被高温瞬間鎖住汁水，外酥裏嫩，搭配特調豉汁，鮮香滿溢。

5. 廣式臘味煲仔飯

砂鍋現煲，每桌必點

每桌必點的「廣式臘味煲仔飯」，煲煲都是砂鍋現煲，臘腸臘肉的油花滲入米飯之中，淋上一圈醬油，翻一翻底下焦香的鍋巴，是吃雞肉的最佳搭配。

6. 無花果雪梨燉豬展＆西洋菜燉陳腎

靚雞配靚湯，老火燉煮

老廣吃飯少不了一碗老火靚湯，店裏有2款湯品可選，「無花果雪梨燉豬展」及「西洋菜燉陳腎」每天新鮮燉煮，碗碗燉夠火候，清潤暖胃。

小荔園招牌菜，都是西關老味道

1. 赤醬黑叉燒

「赤醬黑叉燒」，醬汁中加入了適量檸檬葉碎，擺盤用粽葉襯底吸收油分。半肥瘦的黑叉燒，焦糖外殼香脆可口，檸檬葉香氣的融入，吃起來不膩口。

2. 蔥薑啫花龍

店裏還能吃到經典的啫啫煲，蔥薑過熱下煲，在啫煲的火力下逼出香氣，加入現切的花龍下鍋啫至邊微焦，內裏汁水依舊豐富，一口自帶鮮甜，非常送飯。

3. 黃沙潤浸枸杞葉

廣東人吃飯講意頭，所以會把豬肝稱為「豬潤」，「黃沙潤」是廣東品質最好的豬肝之一，加入新鮮枸杞葉煲煮，湯汁清甜温潤，剛好微微降温，一碗下肚很暖身。

4. 火焰竹筒荷葉排骨

斬件醃製好的排骨，放入竹筒中蒸烤，上桌後淋上一圈米酒點火炙烤，儀式感滿滿。排骨微微焦香，鬆軟可口，肉香迴盪口中。

5. 鮑魚撈飯

最後還可以來一碗「鮑魚撈飯」，整隻鮑魚鋪在米飯上，淋上一勺濃郁的鮑魚汁，小時候的吃鮑魚撈飯的夢想實現了。

還有這些西關風味菜▼▼▼

此外還有「媽子碌馬崗鵝」、「豉油皇大腸」、「沙薑撈豬手」、「香煎鯪魚餅」等，每道都是地道的老西關風味菜。

深圳首店，開在布吉萬象匯

「小荔園豉油雞」深圳首店開在布吉萬象匯4樓，設計以老西關風格為主，整體環境雅緻舒適，簡而有形的空間以卡座劃分，井然有序，植物穿插其間，生機盎然。不論是請客吃飯，還是聚餐小酌，都是不錯的選擇。

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西關大屋元素分佈，一腳踏進荔枝園

花瓷磚、西關祠堂屋檐等充滿煙火氣的裝飾與原木牆面、藤椅相碰撞。包間的滿洲窗和老西關推拉門，仿佛遊走在西關的居民樓旁。荔枝樹的錯落分佈，好像一腳踏進了荔枝園一樣。

小荔園豉油雞

人均：¥80+/人

地址：龍崗區翔鴿路布吉萬象匯4樓L448

營業時間：周一至周五11:00-14:30、17:00-21:30；周六至周日11:00-21:30

電話：18127029527

交通：地鐵5號線百鴿籠站B口

