梅州自由行｜漫步油羅街逛騎樓嘗地道美食　客家圍屋裏看歌舞表演

梅州，關於這座城市的記憶，用老味道的香氣去喚醒。



接下來，就跟着小編一起開始我們的梅州旅程吧，看看裏面有沒有你牽掛的味道呢？

我們到梅州啦~

梅州高鐵開通以後非常方便，梅州至廣州、深圳最快僅需3小時25分和2小時52分，從深圳北出發的二等座票價：161元人民幣~

七點多出發，十點多就能到梅州，感覺在車上睡一覺的功夫就到了，美滋滋。

梅州美食推介

梅州作為廣東省客家人主要集中居住區之一，這裏積澱了深厚的客家文化，被世人譽為「世界客都」，到梅州旅遊就像是走進一個萬花筒，轉一下是深沉的客家文化古蹟和如詩的自然景觀，再轉一下就是讓人垂涎欲滴欲罷不能的美食，那麼，探索梅州的旅程就從美食開啟吧！

1. 豆腐先生

對於一個追求快準狠的吃貨而言，梅州的美食攻略就是：直接問當地人。於是我們來到了豆腐先生。

客家菜必點之一——梅菜扣肉，梅菜濃郁芳香，扣肉味香肥而不膩。

老梅州的味道，肉丸豆腐煲分量十足，豆腐足足有我一個拳頭那麼大個。

+ 1

乾淨脆爽的白灼牛百葉配上老闆的秘製醬油，傳統又好吃~

不得不吃的客家鹽水雞，晶瑩剔透雞皮凍，滑嫩多汁，還有些許嚼勁。

開鍋肉丸絕對會顛覆你對傳統肉丸的想象，魷魚、蝦仁、豬肉融為一體，既有韌性又很爽脆，不愧是梅州備受歡迎的傳統小吃。

豆腐先生

地址：梅江區中高峰路



2. 捆粄

雖然吃完豆腐先生已經開始鬆褲腰帶了，但當我看到捆粄的那一刻，我聽到我的胃在吶喊：我可以！

來自豐順的特色美食，捆粄。這家捆粄老店早已成為許多人的早餐習慣。

捆粄一般是一勺素一勺葷，皮薄餡多，又香又入味……嗝~！

午飯後散步在梅州的街頭，處處都是沁人心脾的桂花香，在街角的另一側，路過麻將館看見精神矍鑠的長輩們其樂融融地在切磋着國粹，真是不得不感嘆：梅州好悠閒啊~

捆粄

地址：梅江區中高峰路豆腐先生對面



3. 油羅街

吃完午飯，當然不能少了飯後甜點，驅車前往梅州有名的老街深入探索美食。

整齊劃一的商鋪，狹長的街巷，這條彷彿舊時充滿記憶的老街就是梅州鼎鼎有名的——油羅街。

+ 1

聽本地的朋友介紹每逢過年這條街連車都開不進，因為家家戶戶的年貨基本都是在這裏購置的。

油羅街不但有着中西合璧的「騎樓」建築，更是一條讓人「上火」的網紅街，尤其是這裏的美食完美地詮釋了「未見其街，已聞其香」，香脆可口的美食遍佈街頭巷尾。

A. 羅屋甜品站

有最經典的紅豆、綠豆味道，還有菠蘿、士多啤梨、珍珠奶茶等~晶瑩剔透的缽仔膏每一口都充滿了童年的記憶。

清補涼，銀耳蓮子羹加上粉糯的香芋，冰爽buff無限+100000！

羅屋甜品站

地址：中山街97-4



B. 手工現磨豆漿

講真，如今這樣純手工的現磨豆漿越來越稀有了，石磨盤隨着店主臂彎一遍遍重複的運轉，香濃的味道也漸漸飄香四溢，也正是經過「親身體驗」。

更加覺得手工的味道多麼來之不易~

手工現磨豆漿

地址：中山橫街



C. 現炸南瓜圓、芋圓

在這裏可以買到任何你能想象的油炸食品，炸芋圓、炸南瓜圓、糯米花、蘭花根、油角、煎圓，不但新鮮美味，還能親眼看到炸品的過程~

現炸南瓜圓、芋圓

地址：油羅街



古老的騎樓，斑駁的街道，還有佛系的「休息一天」，無不訴說着關於油羅街的美好與愜意，走過老街，嘗過美食，是時候去看看梅州的人文風景了。

梅州人文景點推介

1. 嘉應大學

「嘉應」一詞早已烙印在梅州客家人的心中，成為聯絡內外客家人的重要紐帶，而嘉應大學則是世界客都的最高學府。

在嘉應大學，彷彿四季都散發着春天的活力生機，情人湖畔沁人的涼風，綿長校道的清新空氣，還有在校園拍婚紗照的甜蜜新人，都是這裏絕「嘉」的風景……

2. 廣東梅縣東山中學

聽說廣東梅縣東山中學是享譽海內外的重點學校，而且還是葉劍英元帥的母校。

嚮往的校園，走在操場上看到每一個同學的笑顏與活力，感覺自己彷彿回到了17歲~

3. 東山書院

離東山學校不遠處，就是梅州百年書院——東山書院。這個創建於1746年的東山書院至今都被保護得非常好。

+ 4

走進書院，裏面的每一株綠植每一張桌椅都讓人瞬間回到那個古老的年代。

每年高考，高三的師生總會到東山書院祈福，在祈福帶上寫下自己的高考心願，走上魁星閣，窗邊掛滿了一條條鮮紅的絲帶，字字句句寫滿了少年們對未來的渴望。

4. 客天下

如果來到梅州只想逛一個包羅吃喝玩樂的地方，那麼梅州客天下倒是個不錯的選擇。

+ 2

灰牆青瓦、客家山水、原汁原味，一個充滿客家特色的小鎮。

由於白天的行程太過充實，抵達客天下的時候已是傍晚，伴着天邊少女心的晚霞倒也是另一種風情。

到了夜晚，吹着徐徐微風坐在客家圍屋裏觀看大型歌舞表演，或者前往另一側的威尼斯水城觀賞歐陸古典建築也是極好滴~

客天下

地址：梅江區客天下旅遊產業園



梅州夜宵、咖啡館推介

在客天下幾乎走斷腿的觀光後，我們選擇回到梅江區的中心覓食，旅遊嘛~吃吃喝喝當然是最重頭的戲啦，不允許反駁！表白一下，晚上的梅州真的好美啊！▼▼▼

1. 魚頭煮粉

湯的味道非常濃郁，一定要先喝湯再嘬粉，我保證你會——想要再來一碗的！

魚頭煮粉

地址：沿江西路



2. 牛奶煮蛋

獨特的夜宵，牛奶煮蛋配油條。這道夜宵可是我在深圳就心心念唸的菜目，尤其是在傳說中好吃的金山牛雜已經賣完的情況下，我想只有牛奶煮蛋可以撫慰我受傷的心情了~

牛奶煮蛋

地址：仲元西路



3. 翼棧

作為深圳來的夜貓子，怎麼能不花天酒地一下呢？不能夠！！！

這看似是一家休閒清吧，其實人家真實的身份是一間24小時的咖啡館啦~

據說已經開了十二年了！裏面的裝修也十分文藝，從燈光到每個小物件的擺設都十分巧妙。

翼棧

地址：萬象江山售樓中心後面



在這裏靜靜地為梅州兩日遊，畫上一個逗號，真是不錯呢~

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