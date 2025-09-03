汕尾自由行兩天遊體驗：二馬路美食多　景點必去沙舌尾、鳳山祖廟

香港這座城市，有時候讓人感到壓抑和煩躁，反覆修改的方案，依舊被否......已經連續幾天加班到凌晨了，剛剛改好的代碼，結果電腦一死機，玩完了！有的時候多想短暫地逃離這座城市，來一場解放身心的短途旅行。



炎炎夏日，與其待在香港發呆，不如約上三五好友出門撒歡！目的地選哪？當然是吃喝玩樂嗨不盡的大汕尾啦，菜茶，豬油糖，薄餅，炒釘螺……汕尾，我來啦！

香港至汕尾交通

選一輛不用太早的班次，抵達汕尾正好趕上午飯時間，完美！必須誇讚一下香港西九龍到汕尾的高鐵，約90分鐘的時間，輕輕鬆鬆跨越兩座城市。

看着車外的風景，耳機裏歌單還沒播放的時間，不知不覺就到了目的地。

出站以後，可以直接找到公交車站坐車，沒有公交卡也無所謂，微信直接掃碼就可以支付，真的好方便。而且公交車上座位很空，既慳錢又能深入體驗當地風土人情。

汕尾遊第一天

1. 汕尾日間美食：二馬路

汕尾似乎自帶一種懷舊的濾鏡，供銷社、照相館，小吃店……滿眼老式的建築和情景，讓人覺得安靜又有趣。

二馬路，這條集中了汕尾美食的街道，必須成為每個吃貨探索汕尾的首站。

要說到汕尾小吃，必不可少的就是各類零食小吃啦，經汕尾友人推薦，來到當地有名的小吃店，賣的都是沒聽過沒吃過的各式糕點，綠豆餅、豬油糖、雞仔餅……

請注意，前方汕尾小吃大戲即將上演！！！👇👇👇

+ 2

我買了一份雞仔餅和紫菜餅，雞仔餅，據說是廣東四大名餅之一，甘香鬆化，甜中帶鹹，沒吃過的人吃第一口也許不覺得好吃，但嚼着嚼着意外上癮地好吃了。

菜茶，也叫丁茶，上面漂着白色的炒米，勺子舀下去，料多到不行，紅色的花生和臘腸、綠色蔬菜葉，還有蝦仁、荷蘭豆、香菇、魷魚等，完全是各式各樣蔬菜、海鮮、肉類大雜燴，美味量又足！

一碗菜茶下肚，撐到再吃不下別的東西，不如沿着二馬路走走逛逛，美食家蔡瀾每到一個地方，必定要逛一下當地的菜市場，於是我來到了位於二馬路的榮泰市場，尋覓美食。叫賣聲，砍價聲、電動車齊鳴，紅紅火火的檔口，充滿煙火氣息的城市縮影，一幕幕演繹着汕尾人民生活的豐富與喜樂。

買上一杯街邊小攤的涼粉，晃晃悠悠着便融入了，汕尾人的悠閒與自在。在菜市場的小角落，偶遇到了超便宜的糕點，沒有想到啊！買了滿滿一袋子，竟然只花了16元錢！

汕尾小食店中的糕點（深圳生活圈提供）

2. 汕尾日間景點：沙舌尾沙灘

吃飽喝足以後，沿着二馬路往海邊走，從中山渡口搭船，前往天然截浪沙灘：沙舌尾。而且船票來回只要12元（人民幣，下同），復古的票根很值得收藏。如今在大陸，輪渡這種運客方式，貌似漸漸被大家遺棄了，然而這一趟的輪渡之旅，在登上船的那一刻，彷彿一下子將身體拉近了汕尾的懷抱。

+ 1

大約二十分鐘的時間，輪渡便抵達了終點，下船後徒步幾分鐘，走進通往沙舌尾海灘的小道。透過鹹鹹的海風，郎朗天空下碧藍的大海躍入眼前，海平面在與視線同高的位置無限延，水光波色為整個視野染上深淺不一的藍。

沙灘上的沙子與海水相互滲透，一道道條紋，鑲嵌着形狀各異的貝殼，美得像藝術品一樣。坐在礁石上靜靜地看海，看滾滾海浪、排排礁石、疊疊村舍，聽着海浪的聲音，好愜意。

3. 汕尾夜間美食：二馬路

返程回到二馬路時，汕尾的夜生活已經開始甦醒。

白天稍顯安靜的街道變得熙熙攘攘，攤販們忙着支起帳篷，本地人攜家帶口地出來逛，從熙熙攘攘的街頭穿過，你會發現最重要的一個就主題還是——吃。

+ 2

開啟夜間模式的吃喝，要從鼎鼎有名的薄餅開始了，薄餅的餅皮不但薄且韌性十足，包裹餡料分成甜、鹹兩種口味。在鋪開的餅皮內放上花生酥、貢糖、沙琪瑪等成塊酥物，再一邊折起隔着皮敲碎，然後放上蓮蓉、鹹蛋黃、叉燒，抹均了捲起，再壓扁切開，方便食用，光是看這製作過程都食慾大開。

夜晚的二馬路上，隨處可見賣水果的小攤販，不僅有新鮮的，還有許多醃製水果，楊桃、妹子、芒果、芭樂、檸檬......應有盡有。如果非要讓我選一個今日最佳，一定要為這碗海鮮粥打call，一碗粥足夠2-3人分食，量足，用料新鮮，超好吃。一碗量足料多的海鮮粥，配上一盤炒釘螺和肉質鮮嫩如豆腐的龍頭魚，毫不誇張地說：簡直美味到跺腳！

晚餐過後當然是要散步了。於是我們來到了觀瀾廣場，汕尾最火最迷人的濱海景觀地標！一到夜晚親水棧橋上便亮起絢麗的燈光，走在美不勝收的金湖路上，汕尾遊玩的第一天完美落幕。

回到酒店時路經一間涼茶鋪，穿着悠閒的大叔，站在鋪口豪飲一杯涼茶，面不改色，留下一個深藏功與名的背影給我。

汕尾遊第二日

1. 汕尾日間美食：海珍酒樓

喚醒一天的味蕾，當然要從正宗的早茶開始，我們選擇了當地人推薦的海珍酒樓。

這家老牌酒樓已有三十多年歷史，二樓兩個大廳，人真的非常多、要自己找位，進門一刻看見幾個中年姐妹們，在餐桌上飲茶、談笑，畫面温馨而令人欽羨。

在汕尾海珍酒樓點單（深圳生活圈提供）

這裏沒有推着小車的服務員，需要自己拿着小卡片，親自去挑選點心，看着章子蓋上的那一刻，儀式感滿滿呢。這頓早茶的性價比太高了，點了滿滿一桌，水晶蝦餃、金錢肚、雪媚娘，紅棗糕、多樂士……這麼多沒想到才100塊！

畢竟來到了汕尾，雖然肚子已經裝不下牛肉火鍋，但無論如何也要來一碗，正宗地道的牛腩面吧，你看這個碗又大又圓，你看這個牛腩又多又鮮，牛肉、牛筋、牛肚、牛雜……香！

汕尾海珍酒樓牛腩面（深圳生活圈提供）

2. 汕尾日間景點：鳳山祖廟

茶足飯飽之後，就是汕尾之行的壓軸大戲啦，鳳山祖廟！鳳山祖廟被列為汕尾市城區文物保護單位，位於鳳山頂峰的媽祖石像，是全國最高的聖母石像。登上山頂拜媽祖其實是免費的，但是當時不知道，於是花了20元買票，說是可以看孔雀和猴子。半山腰上孔雀和猴子各佔一籠，大概是嫌觀眾不夠，孔雀絲毫沒有開屏的意思，而猴子正在專心地幫同伴抓蝨子。

+ 1

鳳山祖廟的山頂其實並不高，上山的途中經過的天后閣、鐘鼓樓，石碑坊、媽祖聖蹟館都可以參觀一下。還未抵達山頂，就能隱約看見聳立在雲端的石像，這座位於鳳山頂峰的天后聖母石像，高達16.83m，由468塊福建花崗岩雕制，是中國最高的天后聖母石像，整個汕尾盡收眼底。水天一色，舟楫如梭，碰上涼爽的陰天，講真，在上面待一整天我都願意。

3. 汕尾日間美食：層糕粿

拜過了媽祖，俯瞰了汕尾城市全貌，兩天一夜的短暫旅途接近了尾聲，但最最令人割捨不下的仍是汕尾過嘴難忘的美食，於是我決定再回到二馬路，找尋第一天沒吃到的美食，和汕尾來一場告別。

皇天不負吃貨心，心心念念的層糕粿終於開門了，這是一家很小的店面，店老闆看起來像是一家三口，小店門前的生意不斷，放學路過的學生，還有準備回家做飯的主婦，一個個看起來都像是熟客，也足以證明這層糕粿受歡迎的程度。

這家店主打層糕粿和菜頭粿，層糕粿加的醬汁是老闆自己調的，有點類似腸粉汁，最後淋上一勺辣椒醬，滿眼都是美味的音符在跳動。潔白如雪的層糕粿，軟綿綿的口感配上特別的醬汁，看似沒有餡料卻風味十足，一口咬下去，好吃到想哭，這大概就是汕尾小吃的靈魂所在了。

如果想要買點汕尾特產，直奔信利廣場就對了，這個大多數汕尾人的逛街聖地，有着各式各樣豐富的小吃特產，最後，如果還有時間可以再去一趟汕尾的金町灣，沙灘海風加上海邊遊樂園適合一家人玩耍。

【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】