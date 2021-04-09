撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-09 10:49

旅發局賞你住｜香港旅遊發展局為鼓勵本地消費，早前宣布推出「賞你住」活動，由即日起在全港所有零售及餐飲商戶實體店消費滿港幣800元，即可換領酒店消費劵，平住多間五星級酒店，包括半島、文華東方、四季酒店等，由明天（9日）開始就可以預訂。不過這個活動計劃有幾個注意位，如果不看清楚，分分鐘未能享受酒店住宿折扣，白白消費！

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多間五星級酒店參與「賞你住」推廣活動計劃，包括半島酒店、文華東方酒店、四季酒店、W酒店等。（文華東方酒店圖片）

雖然根據香港旅遊發展局，於全港所有零售及餐飲商戶消費滿港幣800元，即可換領港幣500元酒店消費劵，但消費的類型依然有局部限制。另外，關於消費的收據亦有規定，如果使用信用卡付款，則需要出示指定資料才有效。立即按圖睇睇「賞你住」活動6大注意位、參加方法和參與計劃的140間酒店名單🤩👇👇

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😍🛀🛀同場加映1：網民票選最靚酒店浴缸Top10😍🛀🛀

住酒店當然少不了浸泡泡浴放鬆一下，究竟在眾多酒店之中，哪間獲得最多網民的好評？網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發起選舉，由300多名網民投票選出「最嘆浴缸泡泡浴酒店房」。想知邊間撼贏半島奪得榜首，立即按圖睇睇🛀👇👇

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出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思，！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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