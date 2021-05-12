撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-12 18:58

【Staycation｜香港酒店優惠】港島又有新酒店！走精品酒店路線的the Arca於5月13日正式試業，記者實測由黃竹坑港鐵站步行只需6分鐘就到，交通非常方便。除了位置便利，酒店房間的設計和泳池亦是一大賣點，《香港01》旅遊記者率先直擊！

the Arca為精品酒店，設計走現代工業風格。（黃舒慧攝）

the Arca為精品酒店集團YULAN GROUP旗下，設計走現代工業風，利用炭灰色磚牆、琉璃瓦片和金屬細節等元素，並展示了超過 40 件來自本地及海外藝術家的作品，展現時尚格調。酒店共有187間房間，共7種房型，最平的City Signature空間都幾寬闊，而且住一晚連早餐只需$900！而海景房數目都超多，超過8成都係，而且景觀不輸區內千萬豪宅！想知唯一有浴缸的房型是哪款，按圖即睇酒店房間環境及套票優惠價錢😍👇👇

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要數酒店最吸引的設施，必定是位於天台的無邊際泳池（Infinity Pool），可以270度飽覽深灣、鴨脷洲超靚海景，在這裡欣賞日落更是寫意到爆！全間酒店有多個打卡位，Gym Room更有多句玩味句子，連廁所都有絕靚打卡牆，立即按圖睇必影位置🤩👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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