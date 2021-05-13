撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-13 12:36

疫情下航空業受到重創，全世界各地很多航空公司都各出奇招自救，例如推出本地Flycation空中遊，濟州航空更在首爾開設期間限定Cafe，由一班空姐化身店員賣飛機餐。最近香港本土航空公司HK Express亦宣布開賣退役餐車，最平$3380，推出不久就瞬間售罄，不過網民多數都以嘲諷的態度看待，紛紛揶揄不斷清貨賣家當，質疑是否準備倒閉。

HK Express日前於免稅商店發售第一代餐車，縱使遭到大批網民嫌棄，但已經被一班飛機迷瞬間搶空。（HK Express免稅商店網站截圖）

HK Express日前於免稅商店發售第一代餐車，分為多種版本，包括短版、長版和累積資深里數，價錢由$3380至$5000不等，另外更有飛機廚房儲物箱及廢物收集車，售價比餐車更貴！即使這次售賣周邊遭到大批網民嫌棄，但其實還有一班飛機迷爭相搶購，現時所有機上退役用品已經全部售罄！想知最貴賣到幾錢、網民有咩爆笑睇法，立即按圖睇睇🤣🤣👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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