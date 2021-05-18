撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-18 18:16

有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發帖，分享入住銀鑛灣渡假酒店兩日一夜的不愉快經歷，主要投訴房間浴室的全透明玻璃設計、職員的服務態度及餐飲安排。留言中有網民指出，事主入住的是蜜月房型，因此浴室並無布簾，全無遮掩。其實透明浴室的設計別有用意，除了為了情趣，還有其他實用功能！

網民提到自己當日入住海景大床房，發現浴室及洗手間位置完全透明，無遮無掩，但朋友住隔壁的同樣房型，浴室卻掛著布簾。事主表示「完全冇得選擇落唔落簾真係第一次遇到！」更因為是次與老公帶同六歲女兒一同入住，老公亦表示完全不能接受，覺得「就算去洗手間都難免感到尷尬」。點擊圖片睇睇事主千字文控訴👇👇👇

其實透明浴室的設計有不少實用功能，除了增加情趣，分分鐘更可救人一命！點擊圖片睇睇透明浴室5大功能 👇👇👇

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事主除了不滿房間浴室的設計，更投訴職員的惡劣服務態度及餐飲安排，當中女兒跌倒擦傷流血，但因為當時身邊沒有膠布，於是到前枱詢問職員，怎料職員卻表示他們呢沒有膠布或任何急救用品，叫事主自行購買，令她非常激氣！不少網民入住這間酒店時都有類似經歷，點擊圖片睇睇網民點樣講👇👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

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