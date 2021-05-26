撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-05-26 13:04

【Staycation 熱話/ W酒店】近日有港媽於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享入住W酒店的不愉快經歷，指女兒在房間浸浴時竟然有房務員拍卡入房，同時列出總共6個受氣位！

有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享入住W酒店的不愉快經歷。（Facebook @ 「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

事主表示自己與家人一家六口於母親節入住W酒店慶祝，但竟然連連受氣，最誇張的是女兒在房間浸浴時竟然有房務員拍卡入房，即使女兒強調自己在洗澡，職員依然堅持表示要查房！她亦不滿酒店處理投訴的態度欠佳，怒指「真係好有問題！五星級酒店我只係體驗到咁既服務！」按圖即睇港媽連環受氣6件事及網民留言😲👇👇

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《香港01》旅遊記者向W酒店查詢，酒店方面未有回應。事件引起網民熱烈討論，不少人表示這間酒店出名服務差，指台灣和泰國的W酒店不錯，但對香港的同一酒店就沒有甚麼好感。按圖睇網民有咩講 👇👇👇

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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

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😋😋😋同場加映2：全球盒裝即食麵Top10😋😋😋

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3700款來自全球各地的即食麵，在網頁寫下食評，被大家譽為「即食麵之神」。日前他公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，謝霆鋒的「鋒味拌麵」亦榜上有名。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

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