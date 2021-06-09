撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-09 12:54

【Staycation 熱話｜酒店熱話】受新冠肺炎疫情影響港人未能外遊，因此掀起一股本地Staycation熱潮，幾乎人人都住過酒店，更有不少人像上了癮似的密密去。最近有港媽於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載了一張相片，大晒自己住過的酒店的房卡，隨即惹來一眾網民留言批評。

有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」大晒13張酒店房卡，引來大批網民批評。（Facebook @ 「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

大部分網民都怒轟樓主和小偷沒有分別，更有人揶揄「下次儲廁所板」、「可能仲有好多刀叉匙羹相未放上嚟」，不過同時亦有人指其實都有酒店容許客人可以拿走房卡。究竟退房時可否帶走酒店房卡留念？立即按圖睇香港酒店工會主席點講及網民留言🤔👇👇

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🤣同場加映1：酒店Secret數住客漏低最離譜8物品😂

本地Staycation熱潮持續，住酒店退房時一般都會檢查是否執齊個人物品才離開，不過百密總有一疏，有時都會不小心遺留某些東西在房間。由香港酒店工會開設的Facebook專頁「酒店Secret」，近日有網民投稿邀請各位酒店員工分享住客遺漏過最誇張的物品，種類千奇百怪！立即按圖睇睇住客漏低最離譜的8樣物品🤣👇👇

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🛀同場加映2：Staycation酒店自製泡泡浴5大好物🛀

Staycation熱潮持續，住酒店歎世界當然要浸浴放鬆一下，不少人更會特地買泡泡浴球或泡泡浴露，盡情享受順便打卡影張女神相。日前有網民在「香港 Staycation 酒店交流谷」詢問谷友，哪裡可以買到能夠整到超多泡泡的產品，引來不少人留言推薦。《香港01》旅遊頻道記者精選了5大自製泡泡浴好物，在屈臣氏、DON DON DONKI、HKTVmall等商店都可以買到！立即按圖睇5大泡泡浴必備產品及用沐浴露DIY的教學🛀👇👇

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