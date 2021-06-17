撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-17 16:06

【酒店優惠 / Staycation優惠】Staycation熱潮持續，各大酒店優惠一浪接一浪，最近連The Upper House都加入戰團，推出空前超抵套票。《香港01》旅遊頻道記者精選了近期7大頂級酒店的抵買優惠，包括The Upper House、Hyatt Centric、Grand Hyatt、四季酒店、The Murray、The Langham及W酒店。 （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The Upper House —— 送$900餐飲消費額

奕居出名房間面積比其他同級酒店大，這次套票更可保證由最基本的Studio 70升級至Studio 80山景豪華房。另外更包全新頂樓餐廳雙人早餐和$900房內用餐消費額，總共歎到2餐！

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The Upper House 地址：金鐘道88號太古廣場 電話：2918 1838

【2】Hyatt Centric —— 住海景房、歎自助餐

位於北角的Hyatt Centric全部客房都坐擁海景，加上價錢親民、CP值高，超受網民歡迎。酒店最近推出超抵優惠，入住一晚可獲升級至海景房，同時包雙人自助早餐及自助午餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【3】Grand Hyatt —— 包茶園自助晚餐

君悅酒店推出自助餐套票，入住一晚除了包早餐，更送一餐自助晚餐，可選擇於茶園或咖啡廳享用。酒店的自助餐一向備受網民熱捧，尤其是茶園Buffet，食物質素大獲好評，一眾自助餐迷必定要試！

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君悅酒店 地址：港灣道1號 電話：2588 1234

【4】四季酒店 —— 包3餐、住海景房

酒店推出「味之旅」套票，可入住全新裝修的豪華海景客房，亦包雙人早餐及3道菜晚餐，另外可於池畔餐廳歎小食及飲品。酒店的Infinity Pool無邊際泳池十分著名，游泳同時可飽覽維港美景，夠晒愜意。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【5】The Murray —— 包三道菜晚餐、升級房型

美利酒店推出半價優惠，入住高級客房包雙人早餐及3道菜晚餐，指定日子更可免費升級至下一級別的房型。酒店一向是打卡之選，純白牆身配以金色點綴，低調高貴，更可帶同家中毛孩入住一齊歎！

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美利酒店 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【6】朗廷酒店 —— 包5餐歎米芝蓮

酒店推出超抵住優惠，入住一晚包5餐，可歎3餐正餐，包括Bostonian Seafood & Grill晚餐、廷廊午餐及The Food Gallery自助早餐，亦可於朗廷會歎下午茶、黃昏雞尾酒及小食，更有全日供應的美酒及精選飲品。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【7】W酒店 —— 送SPA、高達$1500餐飲消費額

酒店推出限時優惠，入住一晚送60分鐘精選按摩療程，另外送埋$500 SPA禮劵，還有高達$1500餐飲消費額，最正的是可用於W酒店或Ritz Carlton酒店的餐廳，選擇變多！

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W酒店 地址：柯士甸道西1號 電話：3717 2222

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新冠肺炎下，口罩已經成為出門必備的物品。各大口罩品牌都會不時推出新款，而最近屈臣氏則新出了超靚奶茶色系列，引起Facebook「香港口罩的市場價格報料區」大批谷友討論。記者搜羅共7款襯衫必買的靚色口罩，最平$2一個有找！按圖即睇7大襯衫必備時尚口罩推介😍👇👇

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