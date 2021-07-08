撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

夏天天氣炎熱，行山行到一半便已汗流浹背，非常辛苦！不想在太陽下暴曬？香港也有不少林蔭山徑適合夏天行山，那就不用擔心曬黑喇！？《香港01》旅遊記者推介新界4條簡單林蔭行山路線，最遲4小時行完，連新手都行得完，部分路線更有打卡位及靚景！

【路線1】大埔滘林徑 —— 沿途逾百種樹木

大埔滘位於澗谷之中，沿途可飽覽逾百種樹木及植物，近9成小徑都是樹蔭，炎夏也感覺舒適。初段路徑較斜，後段路面平坦，新手也輕鬆行得到。這條路線對新手行山人士非常友好，設有4種不同長度的路徑，如果不想行太耐可以選擇只有3公里的路線！

🌴🌱🌿想知沿途有甚麼靚靚風景？按下圖即睇沿路風光、打卡位👇👇👇

🌳🌳🌳大埔滘林徑🌴🌱🌿 路線：松仔園 --> 大埔滘自然護理區入口 --> 四色林徑入口 --> 藍路 --> 大埔滘自然護理區入口 --> 松仔園 路程：約6公里 預計完成時間：約2小時

【路線2】馬鞍山茅坪古道 —— 打卡茅坪藤皇超壯觀

由馬鞍山村出發，行約半小時便到達昂平高原。雖然初段沒有樹蔭遮掩，不過看到180度無敵大海景也不枉此行。沿著茅坪方向繼續行，經過一段被大樹包圍的小徑，繼續沿著石梯走，便到達茅坪坳，茅坪藤皇便隱藏在前面的叢林中。

茅坪藤皇體積巨型，粗壯的樹幹倚靠在廢棄的廁所上，藤枝則向四方蔓延，錯綜複雜。由藤皇返回主要路線後，大家轉左就會走上茅坪古道，初段路線都是林蔭路段，感覺寧靜又清幽，繼續走便會經過石澗，這時要小心不要跣低受傷。沿途經過不少荒廢的村屋。

🎋🎋🎋想知茅坪藤皇有幾壯觀？按下圖即睇沿路風光、主要打卡位👇👇👇

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🌳🌳🌳馬鞍山茅坪古道🌳🌳🌳 路線：昂平高原 --> 茅坪藤皇 --> 茅坪古道 --> 梅子林村 --> 富安花園 路程：約2.3公里 預計完成時間：約1小時30分鐘

【路線3】城門水塘 —— 路線簡單兼打卡白千層

圍繞城門水塘行一圈，不時經過溪澗及引水道，聽著流水聲感覺舒適。沿途經過白千層林道，不少人會站在林道中間影全身照呃like！當大家到達白千層塘畔後，可能會見到有新人拍攝婚紗照，連謝安琪都曾經在此拍過MV！如果幸運的話，在暴雨過後，當雨水湧入水塘將水塘填滿，大家更有機會見到水浸白千層美景！

繼續沿著主壩向前行，右轉落郊遊地點十二號場地，會看見一大片草地，有時更會有牛牛或馬騮經過，小心不要被牠們搶走食物。沿著城門水塘緩跑徑繼續行，最後到達主壩。

🍍🍍🍍沿途有甚麼打卡位推介？按下圖即睇沿路風景👇👇👇

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🍍🍍🍍城門水塘🍍🍍🍍 路線：菠蘿壩自然教育徑 --> 白千層林道 --> 主壩 --> 菠蘿壩起點 路程：約8公里 預計完成時間：約2小時

【路線4】甲龍古道至河背水塘 —— 簡單易行打卡水壩、竹林小徑

荃錦公路郊野公園巴士站起行，途徑甲龍古道、河背越野單車徑，前段路徑全是林蔭小徑，感覺陰涼又舒適，加上大部分路徑較為平坦，連新手都行得到。行經甲龍古道不時會經過小溪澗，感覺更加涼爽。抵達甲龍林徑後，周圍的樹木既茂密又高聳，無數扭曲的大樹枝，狀甚有趣。最後往河背水塘山徑方向行，欣賞水塘的S型堤壩、水塘中央的小島！

🌊🌊🌊想知沿途河背水塘有咩位打卡？按下圖即睇沿路風光、打卡位👇👇👇

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🌊🌊🌊甲龍古道至河背水塘🌊🌊🌊 路線： 甲龍林徑 > 河背越野單車徑 > 河背水塘 路程：約6公里 預計完成時間：約3小時

同場加映1：熱數日本最易中伏美食Top8

港人最愛返鄉下！不過有網民近日在連登討論區發文，討論日本旅遊及飲食的中伏位，當中不少日本美食榜上有名，包括日本傳統的和菓子 —— 醬油糰子，有人直言包裝好的糰子質感太過硬身，醬汁又好奇怪，寧願吃三色糰子都不吃醬油糰子！另外，有網民投訴溫泉旅館的料理過於清淡，惟遭到其他網民的猛烈抨擊！

😭😭溫泉旅館的料理究竟有多差劣？按下圖即睇日本最容易中伏的Top 8美食👇👇

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同場加映2：網民盤點10種食物人越大越鍾意

小時候都總會揀飲擇食，不吃苦味的食物，又不吃聞起來臭哄哄的食物，但長大後卻會慢慢接受不同口味的食物，就連以前最討厭的苦瓜都覺得不如小時候一樣苦澀。有網民指隨著年紀增長，味覺也會隨著退化，而苦味成為最快退化的味道，因此人越大就越不怕苦，甚至會享受它們帶來的回甘及香氣。

😭😭按下圖即睇網民熱數10種長大後才會欣賞的食物 👇👇

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