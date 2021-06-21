撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-21 18:50

相信大家都十分回味去旅行的日子！藝人鄭中基於Facebook邀請網民分享旅行匪夷所思的經歷，結果吸引超過900個網民留言，不少人大談自己、朋友、家人去旅行遇到的搞笑經歷，內容均相當千奇百怪。

鄭中基於Facebook邀請網民分享旅行匪夷所思的經歷。

鄭中基自去年設立YouTube頻道「機動電視台RTV」後，至今已有28萬訂閱。他拍片題材廣泛，上年10月開始推出「匪夷所思」系列，向網民分享各種趣事，包括廚房、學校等主題，大受歡迎。

今次主題則是「一人一個旅行之匪夷所思」。鄭中基在其Facebook指大家都很久沒有去過旅行，可以趁機會回味去旅行的日子。網民大談各自的趣怪經歷，當中不少更令人大開眼界。

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