撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

最近上水有一個隱世美景開滿小野菊，一大片黃色花海既唯美又夢幻！《香港01》旅遊記者教大家到訪隱世小野菊花海打卡，並推介附近兩間人氣食店給大家。

上水小野菊花海盛放。（IG@pinkywu20）

菊花生命力強，是種非常常見的花朵。但平日都是見到寥寥數朵，在上水竟然有一片盛放的野菊花花海，有人說範圍面積比足球場還大。只見黃色花朵處處，隨手都可以影到日系風格的仙氣照！

隱世小野菊花海位於上水安圃村，距離港鐵上水站只是約10分鐘車程，交通方便又易去！👇👇👇點圖即睇小野菊花海交通路線及美景👇👇👇

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😍順路必試上水2大美食😍

到訪完安圃村的小野菊花海打卡，可以順道去附近的兩間上水隱世食店醫肚！👇👇👇點圖看2大食店名物推介及地址👇👇👇

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