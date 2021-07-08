撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-08 15:42

【日本／熱海／山泥傾瀉】日本靜岡縣熱海市伊豆山地區7月3日發生大規模山泥傾瀉，截至7月8日確認7死及超過20人仍然失蹤，500多名居民失去家園，需要緊急疏散避難。當地政府出動多支救援隊伍投入搜救行動，當中包括來自航空自衛隊的5隻搜救犬，牠們為尋找失踪者弄得滿身泥濘的身影，感動數以萬計網民。

日本靜岡縣熱海市山泥傾瀉（JASDFhamamatsu@Twitter）

日本靜岡縣熱海市發生山泥傾瀉至今已超過救災黃金72小時，當地政府派出超過1,700人持續搜救，包括360名自衛隊員及5隻搜救犬參與現場救援工作。近日，航空自衛隊浜松基地透過官方Twitter上發佈搜救犬的工作情況，在瓦礫中奮力搜尋倖存者的身影，不少日本網民深受感動，帖文至今已有超過10萬人讚好及轉發。

完成上午的搜救工作後，搜救犬完成身體清潔及護理後，向著自衛隊隊員撒嬌的身影被網民大讚可愛。（JASDFhamamatsu@Twitter）

有網民感謝救援人員在炎熱天氣下堅持搜救工作：「辛苦你們了，工作後請一定要好好獎勵搜救犬們！」、「就算只有一個人也好，希望你們能夠讓更多人獲救」；也有人表示在電視畫面上見到搜救犬工作時，腳部幾乎陷入泥濘之中，非常擔心牠們會受傷：「要小心不要踩到釘子受傷！」👇👇即睇30幅搜救犬穿梭災場現況👇👇

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日本時間7月3日上午10時30分左右，靜岡縣熱海市伊豆山地區伊豆山神社附近發生大規模山泥傾瀉，截至7月8日上午11時為止，至少還有22人失蹤，救援工作仍然持續進行。

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同場加映：女兒因心臟病僅活30天離世 90後日爸憶最後時光感動全國

日本東京電視台節目《家、ついて行ってイイですか》（《可以跟你回家嗎？》），早前跟拍一對90後夫妻，今年24歲的石川先生與妻子育有一歲大的女兒，一家三口現時居住在日本千葉市的單幢住宅，雖然面積不算大，但足夠三個人過著安穩舒適的日子。剛滿一歲的女兒Rio踏入牙牙學語的階段，對身邊的物事抱有無限的好奇心，不過似乎仍然最愛黏著爸媽。

（《家、ついて行ってイイですか》節目截圖）

然而，石川先生一家三口的幸福日常背後，原來曾經歷一段悲傷的生離死別。懷裡抱著的Rio是石川家的次女，長女在2年前出生，惟剛出生就被確診患上心臟疾病，一家人的相處時間僅剩短短一個月。節目內，夫婦二人看著長女的照片，回憶起當時面對的抉擇與矛盾，石川先生的一句話更感動不少觀眾。👇👇按下圖看石川家的故事👇👇

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完整故事：女兒因心臟病僅活30天離世 90後日爸憶最後時光感動全國