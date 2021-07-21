疫情之下，港人近兩年無法飛外地旅行，心情難免失落。不過憑著攝影角度、深厚的攝影功力及濾鏡，香港某些角落的風景也可以拍得像外國！

最近facebook群組「香港風景攝影會」大玩影相Challenge，不少人踴躍分享偽外國的香港景點靚相，一晃眼還以為身在日本、泰國等地，分分鐘以假亂真。《香港01》旅遊記者整理7張由群組成員拍攝的美照，全部都影得好有外國街頭feel，原來香港真係好靚！



日落時分，觀塘的鬧市繁忙景色。（圖片授權FB@Michael Yeung）

最近facebook群組「香港風景攝影會」大玩偽外國景色影相Challenge，不少群組成員踴躍分享激似外地的香港地點靚相，加上少量角度及濾鏡配合，分分鐘以假亂真！其中一張夕陽下的觀塘美景照片更狂吸近4萬個like，不是開玩笑，睇睇吓真係好似東京山手線，再講多兩講真係好想去日本旅行呀！

【1】觀塘 VS 東京🌅🌅🌅

夕陽下的觀塘有一種身處東京山手線的感覺，金黃色的夕陽光照射落正在行駛的列車上，為列車增添一絲朦朧美感。去東京旅行，象徵繁忙的山手線是必定要打卡的地點，由高處俯視更是壯觀。

除了觀塘夕陽靚景之外，有群組成員拍攝的港版「父母ヶ浜」（父母濱）天空之鏡也非常有feel，甚至被大讚比原版更加靚，根本不用再飛日本睇真正的「父母ヶ浜」了。📸📸有張酷似泰國曼谷的美照，竟然在港鐵站拍攝？即睇7張香港拍攝激似外國街頭靚相👇👇

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同場加映1：譚仔性價比降低？Five Guys漢堡太油膩？網民熱數7間食店名過其實

譚仔、譚仔三哥都是後生仔鍾意食的快餐，不過近日有連登網民開Po，以題為「有咩食肆你唔明點解咁受歡迎？」展開討論，帖文引來逾500個讚好，更吸引大量網民湧入留言，目前已經有13頁討論。

不少網民提出不解香港某些連鎖食店經常大排長龍，更點名力數某些人氣食店名過其實，當中不少更是時下年輕人的「飯堂」。😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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同場加映2：全港17個沙灘水質檢閱

夏天天氣炎熱，不少人喜歡去沙灘玩水、游水，不過識揀就要揀個水清沙幼的靚泳灘！截止7月6日，康文署轄下共有17個公眾泳灘提供救生員服務。記者根據環保署的資料（截至7月6日），整理康文署17個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有7個泳灘的水質只達一般程度，市民選擇去哪個沙灘前要睇清楚最新水質情況。

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