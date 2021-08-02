【Staycation優惠 / 香港酒店優惠 / 度假風酒店】Staycation熱潮持續，位於市區的酒店交通便利當然好，但始終沒有度假的感覺。如果想遠離煩囂，可以選擇以下6間酒店，包括日前開幕的西貢WM Hotel，還有The Pier Hotel、華威酒店、愉景灣酒店、迪士尼探索家度假酒店及海洋公園萬豪酒店。



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢並無包括加一服務費。）



（Trip.com圖片）

【1】WM Hotel —— 私人海景露台

鄰近西貢海濱的WM Hotel日前正式試業，酒店共有三座，分別為「天寓」、「海寓」和「山寓」，共有260間房，大部分都設有海景露台。現時率先開放「海寓」三層客房，有63間房可入住。房型共有9款，包括豪華海景露台客房、尊貴海景私人花園客房、尊貴海景天台花園連私人露台客房等。「海寓」頂層更有75米長的露天無邊際泳池，可欣賞180度無敵海景，打卡一流！

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WM Hotel

地址：西貢惠民路28號

電話：2196 6888



【2】The Pier Hotel —— 露台歎無敵海景

位於西貢白沙灣的The Pier Hotel，房間坐擁無敵海景，浴缸鄰近露台位置，望住個海浸浴，簡直是一大享受！房間亦設有廚房，啱晒情侶一齊玩煮飯仔！「浪漫住宿優惠」包房間氣球佈置，更送紅酒一枝，非常適合和另一半逃離都市放鬆一下。

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The Pier Hotel

地址：西貢白沙灣街9號

電話：2912 6777



【3】長洲華威酒店 —— 住海景房歎海鮮餐

位於度假小島長洲的華威酒店，推出「離島渡假住宿餐飲套票」，入住全海景露台客房一晚之外，亦包雙人半自助早餐，亦可免費享用迷你酒吧，包括精釀手工啤酒及汽水。晚餐則可以選擇蒸汽海鮮火鍋、「漁村海鮮風味盛宴」套餐 或鮑魚黃酒雞煲套餐，另外送桂花甜品解膩。

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長洲華威酒店

地址：長洲東灣路86號

電話：3176 6312



【4】迪士尼探索家度假酒店 —— 玩勻3間酒店康樂活動及設施

酒店推出「食、住」歎優惠套票，入住一晚標準客房或海景客房包2分早餐套餐，最多可供2大2小入住，啱晒一家大小！更可以免費玩晒迪士尼3間酒店的康樂活動及設施，例如室外泳池、戶外遊樂場、米奇花園迷宮等。

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迪士尼探索家度假酒店

地址：香港迪士尼樂園

電話：3510 2000



【5】愉景灣酒店 —— 包2餐送氣泡酒

愉景灣酒店推出「慶祝優惠」套票優惠，入住山景客房一晚包雙人早餐及西式晚餐，更可於Café bord de Mer & Lounge享用甜品兼法國氣泡酒，非常適合與閨密或另一半一齊盡情歎一番！

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愉景灣酒店

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

電話：2295 8288



【6】海洋公園萬豪酒店 —— 包3張海洋公園門票、$800餐飲消費額

酒店推出「盛夏繽FUN玩樂住宿計劃」套票，入住兩晚送$800餐飲消費額，適用於海灣餐廳、Pier酒廊及海灣咖啡室外賣自取美食。另外更送2大1小的海洋公園入場門票及25枚「狂歡夏日」指定活動代幣！

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海洋公園萬豪酒店

地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店

電話：3555 1688



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