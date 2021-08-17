國際先生（Mister International）韓國區賽事近日公布參賽者名單，比賽中奪冠的韓國先生將會代表韓國出戰國際先生比賽，與來自世界各地的代表爭奪國際先生殊榮。今年共有35名Oppa入圍，每位身形到Fit到爆，全部都擁有朱古力般的「六嚿腹肌」、強壯臂彎及壯闊胸膛。官方最近於Facebook上載了34名Oppa（27號退賽）的靚仔爆肌相，一於等《香港01》旅遊頻道記者為大家精選5個人氣型男！



（Facebook @ Mister International Korea Pageant）

【3號】이재호 Lee Jaeho

年齡：23歲

身高：182cm

體重：68kg

職業：大學生

+ 6

【8號】김민성 Kim Minsung

年齡：22歲

身高：181cm

體重：67kg

職業：模特兒

+ 1

【24號】이재홍 Lee Jaehong

年齡：27歲

身高：176cm

體重：68kg

職業：私人健身教練

+ 7

【33號】이도균 Lee Dokyun

年齡：29歲

身高：174cm

體重：67kg

職業：銀行職員

+ 4

【35號】홍성재 Hong Sungje

年齡：27歲

身高：177cm

體重：75kg

職業：主播

+ 5

😍😍😍點擊圖輯睇埋其他參賽者騷肌相！👇👇👇

+ 30

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 10

想知道更多韓國文化、美食推介，click 入專頁睇更多資訊！👉👉👉韓國旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

😲同場加映2：酒店房間9件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？為何浴室裡面有兩個馬桶？立即按圖睇睇9樣酒店物品的實際用途😲👇👇

到底放4個枕頭有咩用？床尾巾原來不是裝飾品？立即觀看全文睇睇貼心用處👉👉👉酒店房間9件物品你有冇用錯？放4個枕頭有原因、床尾巾不只是裝飾