多圖｜2021韓國先生選舉34個靚仔Oppa大晒六嚿腹肌　有個神似宋江

撰文：小威妹
出版：更新：

國際先生（Mister International）韓國區賽事近日公布參賽者名單，比賽中奪冠的韓國先生將會代表韓國出戰國際先生比賽，與來自世界各地的代表爭奪國際先生殊榮。今年共有35名Oppa入圍，每位身形到Fit到爆，全部都擁有朱古力般的「六嚿腹肌」、強壯臂彎及壯闊胸膛。官方最近於Facebook上載了34名Oppa（27號退賽）的靚仔爆肌相，一於等《香港01》旅遊頻道記者為大家精選5個人氣型男！

（Facebook @ Mister International Korea Pageant）

【3號】이재호 Lee Jaeho
年齡：23歲
身高：182cm
體重：68kg
職業：大學生

+6

【8號】김민성 Kim Minsung
年齡：22歲
身高：181cm
體重：67kg
職業：模特兒

+1

【24號】이재홍 Lee Jaehong
年齡：27歲
身高：176cm
體重：68kg
職業：私人健身教練

+7

【33號】이도균 Lee Dokyun
年齡：29歲
身高：174cm
體重：67kg
職業：銀行職員

+4

【35號】홍성재 Hong Sungje
年齡：27歲
身高：177cm
體重：75kg
職業：主播

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