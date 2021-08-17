國際先生（Mister International）韓國區賽事近日公布參賽者名單，比賽中奪冠的韓國先生將會代表韓國出戰國際先生比賽，與來自世界各地的代表爭奪國際先生殊榮。今年共有35名Oppa入圍，每位身形到Fit到爆，全部都擁有朱古力般的「六嚿腹肌」、強壯臂彎及壯闊胸膛。官方最近於Facebook上載了34名Oppa（27號退賽）的靚仔爆肌相，一於等《香港01》旅遊頻道記者為大家精選5個人氣型男！
【3號】이재호 Lee Jaeho
年齡：23歲
身高：182cm
體重：68kg
職業：大學生
【8號】김민성 Kim Minsung
年齡：22歲
身高：181cm
體重：67kg
職業：模特兒
【24號】이재홍 Lee Jaehong
年齡：27歲
身高：176cm
體重：68kg
職業：私人健身教練
【33號】이도균 Lee Dokyun
年齡：29歲
身高：174cm
體重：67kg
職業：銀行職員
【35號】홍성재 Hong Sungje
年齡：27歲
身高：177cm
體重：75kg
職業：主播
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😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈
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