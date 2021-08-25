【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民於Facebook發文，呻自己去五星級酒店staycation時，有酒店職員趁無人入房送禮物，指「返到房發現多咗餅，都真係幾突然。」引來不少網民留言反指樓主見識少。其實有不少五星級酒店都會提供一些特別的服務，包括入房送禮物、開床服務等等，即睇下文睇有哪幾個隱藏服務！



有網民呻自己去五星級酒店時，有酒店職員趁無人入房送禮物。（香港 Staycation 酒店交流谷圖片）

最近有女網民於在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，分享自己最近入住Ritz Carlton及千禧新世界酒店staycation，指自己外出看電影時，有酒店職員趁無人，入房送餅和禮物，指「返到房發現多咗餅，都真係幾突然。」

貼文引來不少網民留言，他們均指大部分五星級酒店都會提供這些貼心服務，反指樓主見識少、大驚少怪，有人指「呢啲服務都係五星酒店先有，人哋買就係買呢啲服務！」、「而家啲人住酒店，真係無乜知識！」，又有人提醒樓主若介意有人入房，可以亮起「請勿打擾」燈號。👇👇👇點圖睇網民留言👇👇👇

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其實有不少五星級酒店都會提供一些特別的服務，而這些服務不說起真的未必有人知道，包括入房送禮物、開床服務等等，即睇下文睇有哪幾個隱藏服務。👇👇👇職員點解會知房間無人？點圖睇五星級酒店4個隱藏服務👇👇👇

【1】入房送禮物

有些比較高級的酒店會趁住客離開房間後，進入房間送上歡迎飲品、蛋糕、水果、紀念品等等，其實這些都是酒店的心意，因此外出返到房間發現房間多了蛋糕都不用大驚少怪。

【2】開床服務

開床服務應該是較少人知的服務，通常是五星級酒店才會提供。酒店職員都會在黃昏時候左右進房，為客人營造舒服的環境，例如拉起窗簾、調暗燈光、擺好拖鞋、舖好棉被等等。有網民指曾遇過有職員會放天氣預告牌及早餐餐牌，非常貼心！

【3】Wake up call 服務

雖然大家去Staycation都比較少用到Wake Up Call服務，但其實不少五星級酒店都有提供，只要預先向前台申請，職員就會預定時間用房間電話致電，充作鬧鐘叫醒住客。

【4】執房時間

執房服務當然不算是隱藏服務，但是大家或許有個疑問，為何房務人員會知道住客甚麼時候不在房間而進房清潔呢？原來大部分酒店都有系統可以觀看客人出門的情況，一旦客人離開了酒店房間，房務員就會入房清潔。

Staycation都是這一兩年才興起，有些人未必會知道五星級酒店原來有這些隱藏服務，大家以後去Staycation的同時可以留意有哪些酒店提供這些服務吧！

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