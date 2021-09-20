【香港酒店Staycation優惠】各大酒店繼續推出超抵Staycation優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了最近7間抵住優惠，包括半島、君悅、四季、Conrad、迪士尼樂園酒店、美麗華酒店及逸東酒店。



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



有間酒店設有無邊際泳池！（四季酒店圖片）

【1】半島酒店 —— 住一晚包晒三餐

酒店推出超抵優惠，入住一晚豪華客房包足三餐，入住當日可於房內享用晚餐，並於第二天享用雙人早餐套餐，退房時更可獲贈雙人半島經典下午茶。套票千四港元有找，超抵住！

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半島酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道

電話：2920 2888



【2】君悅酒店 —— 包自助晚餐及下午茶、住海景房

Grand Hyatt推出限時優惠，入住海景房之餘還可以食足三餐，包括雙人早餐、The Grill露天池畔餐廳雙人燒烤自助晚餐，退房當日更可帶人氣Tiffin茶園外賣二人下午茶禮盒回家歎！

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君悅酒店

地址：灣仔港灣道1號

電話：2588 1234



【3】港麗酒店 —— 海景房包四道菜晚餐

Conrad推出限時優惠，入住半海景房之餘可於樂聚廊享用意寧谷或懷歐敘四道菜晚餐，第二天可於咖啡園享用自助早餐，每間房更可獲贈可愛港麗小熊一隻。

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港麗酒店

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2521 3838



【4】迪士尼樂園酒店 —— 連住兩晚6折、一家四口超抵

香港迪士尼樂園酒店推出快閃優惠，入住迪士尼探索家度假酒店或迪士尼樂園酒店連續兩晚或以上可享6折！兩間酒店都有大量打卡位，猶如置身外國一樣，而且入住期間亦可享用酒店的戶外設施及泳池，一家大細或三五知己可以來個偽外國旅行！

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迪士尼探索家度假酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 2000

迪士尼樂園酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 6000



【5】四季酒店 —— 入住全新裝修海景房

酒店推出抵住優惠，入住一晚可升級至全新裝修豪華海景房，同時包雙人套餐早餐，可選擇在The Lounge或房內享用。

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四季酒店

地址：中環金融街8號

電話：3196 8888



【6】美麗華酒店 —— 住一晚包足三餐

酒店推出超抵優惠，入住一晚城景房型包雙人COCO下午茶及早餐，還有Yamm自助午餐或自助早午餐。入住期間亦可免費享受酒店潮玩空間Mira Wonderland，並享有所有酒店餐廳及酒吧餐飲8折優惠及MiraSpa自選水療療程8折優惠。

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美麗華酒店

地址：尖沙咀彌敦道118-130號

電話：2368 1111



【7】逸東酒店 —— 包2餐、歎足26小時

Eaton HK推出抵住套票優惠，入住可免費升級至逸‧新客房，同時包普慶餐廳自助早餐及Mövenpick甜品下午茶，更可享用房內迷你吧飲品。最正的是可以住足26小時，歎夠先走！

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逸東酒店

地址：油麻地彌敦道380號

電話：2782 1818



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