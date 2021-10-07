【梅窩度假屋推介】今次要介紹的離島度假屋位於梅窩，人均低至$130，房間還要對著沙灘、海景，十分抵玩。各位眼利的鏡粉應該認得這裹是男子組合MIRROR拍攝《調教你MIRROR》的地點！



ViuTV經常到銀礦灣營取景拍攝，包括節目《調教你MIRROR》以及劇集《男排女將》，都是在這個梅窩度假屋取景，留下不少MIRROR的足跡，12天的行程大部分時間都是在梅窩度假屋內，行程中有玩獨木舟、健身等。

節目《調教你MIRROR》拍攝地（IG @ stboo）

賽馬會銀礦灣營位於大嶼山梅窩，是香港遊樂場協會營舍部轄下的營地，於2018年經過翻新重開，所以設施新淨，門口有打卡位讓大家入營前後去打卡。度假營更設有超大天台，可以看到無遮掩的無敵海景，到黃昏時候還可以睇日落，十分寫意。

（FB @ HKPA Camp 香港遊樂場協會 營舍部）

梅窩度假營內有不少設施，例如籃球場、羽毛球場、VR體驗空間、各類主題活動室、高空歷奇公園等等，其中最吸引的一定就是三層高的歷奇塔，最高離地9米，每層都有不同關卡和歷奇訓練讓大家挑戰。

（FB @ HKPA Camp 香港遊樂場協會 營舍部）

此外，梅窩度假營也會提供多個活動，如獨木舟、直立板、平板賽艇、射箭、地壺球等等，在入營前1個月申請以及付費就可以去玩。大部分活動都有導師或教練帶領，即使是新手都可以輕鬆玩。營地近海，怎可以錯過水上活動？受港人歡迎的獨木舟及直立板活動除了有體驗班外，更設有證書課程，租單人獨木舟玩6小時最平都是$160，入營一定不會怕悶。

（FB @ HKPA Camp 香港遊樂場協會 營舍部）

👇👇點圖睇銀礦灣營環境及設施👇👇

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銀礦灣營提供多種房型，包括20間八人房、4間四人房和2間二人房，一共提供180個宿位。營地背山面海，所以絕大部分房都望到海景，而且空間寬敞，景色分分鐘靚過去Staycation！

最近因為疫情期間較少團體訂營，所以銀礦灣營早前推出優惠，訂八人房只要$520一晚，不過因疫情關係，八人房只限四人入住，空間會相對鬆動，四人房及二人房價錢分別為$650和$420，人均最低都是$130一晚。房間有獨立洗手間、冷氣供應和免費WiFi等，二人房更有無障礙設施，設備齊全。

👇👇點圖睇銀礦灣營房間環境👇👇

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現在營地接受2022年3月22日前的預約。有興趣去銀礦灣營玩的大家可以到官方網站訂營。不過記者溫提，營地不允許異性同房，不要進入異性宿舍。

賽馬會銀礦灣營



地址：大嶼山梅窩東灣頭路30號



電話：2984 7847



宿舍入營時間：15:00；離營時間：13:30



交通：在中環港外線六號碼頭乘渡輪往梅窩：或在東涌市中心乘3M或A35號巴士



😋同場加映：梅窩3大美食推介😋

周末想去離島放鬆下？除了長洲、南丫島之外，其實大嶼山的梅窩都值得一去！去梅窩點少得歎下美食呢？梅窩都有不少必試美食，例如有三層架下午茶的懷舊冰室、大排檔等，行到肚餓不妨去下面三間食店醫肚喇！😎😎按下圖即睇梅窩3大美食👇👇👇

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