【YMCA酒店Staycation優惠】位於尖沙咀的YMCA港青酒店酒店推出限時優惠，折扣低至19折！套票包入住海景房兼歎足兩餐，包括龍蝦海鮮拼盤！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



YMCA酒店以親民價錢就可以住到海景房，因此非常受大眾歡迎。（YMCA酒店圖片）

YMCA酒店位於尖沙咀海傍，海景房坐擁維港美景，加上價錢親民，大受Staycation迷的歡迎。最近推出19折超抵優惠，入住海景房之餘包兩餐，包括任點任食早餐及龍蝦海鮮拼盤連3道菜晚餐套餐，晚餐美食包括香煎紐西蘭羊扒、扒美國 T 骨擊扒、香煎原條紐西蘭龍脷魚、羊肉串燒等。亦可選擇歎海鮮八重奏自助晚餐，歎多款凍海鮮及燒烤美食。

在指定日期入住可以限量免費升級海景套房或半海景套房。現時於旅遊平台kkday預訂，每晚只需$1099起，人均低至$550，最正的是星期一至日為劃一同樣價錢！優惠期由即日起至10月12日23:59，入住日期則由10月11日至12月16日。

YMCA酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



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Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱😱👇

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