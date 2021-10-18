【Upper House優惠】奕居推出超抵限時住宿優惠，折扣低至17折！套票包高達$2300餐飲消費額，更可免費升級至更大房型！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



酒店的浴缸亦是賣點之一，空間寬敞，可以容納兩個人，而且面向一大片落地玻璃，打卡一流。（The Upper House圖片）

The Upper House奕居走低調奢華風，即使最平的房型面積都比一般酒店的基本房型大，亦因為房間數目不多，氛圍寧靜，受到不少港人的歡迎。

房間面積比其他酒店大。（The Upper House圖片）

酒店最近推出限時抵住優惠，於11-12月期間逢星期一至四（公眾假期及前夕除外）入住，及2022年1-2月入住，可由Studio 70 Island升級至更大的Studio 80 Island房型。

Studio 80 Island房型。（The Upper House圖片）

套票亦包頂樓新餐廳 Salisterra雙人早餐及高達$2300房內餐飲消費額。入住Studio 70山景客房、Studio 70海景客房、奕居套房可分別獲贈$1000、$1200及$2300房內用餐消費額。

另外還可以免費享用Maxi-Bar，歎汽水、果汁及啤酒，亦可以無限點播房內高清電影及享用爆谷。現時於旅遊平台kkday預訂，每晚只需$2614起，人均低至$1307。優惠期由即日起至10月25日23:59，入住日期則由11月1日至2022年2月28日。

The Upper House奕居

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2918 1838



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