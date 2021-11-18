聖誕市集2021｜赤柱聖誕市集12月開鑼　逾60檔美食/手作/精品進駐

【聖誕市集2021】今個聖誕節赤柱市集再登場！赤柱廣場將於12月11日起，一連三個星期六、日及公眾假期舉辦「Wild West Adventure聖誕市集」，現場將會有超過60個攤檔，更設多個聖誕打卡位，今個聖誕節有好去處喇！

（赤柱廣場圖片）

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赤柱聖誕市集以美國西部牛仔作主題，將赤柱市集打造成西部牛仔淘金小鎮，在入口處擺放了西部牛仔的裝飾，赤柱聖誕市集部分攤檔佈置更以原木打造，配合金礦場景，像在西部牛仔小鎮過聖誕一樣！最吸睛當然是在赤柱聖誕市集小鎮廣場中央雪糕店上蓋特設2.5米高吹氣巨型木筒及氈帽，極具異國風情，打卡必到！

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赤柱聖誕市集為期8日，集合超過60個品牌擺攤檔，包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食，例如有Blue Bottle Coffee、香港漢堡店Honbo、Infinity C by October、LIFETASTIC、廿一由八pantry等等。

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赤柱聖誕市集更首次設有模擬淘金遊戲，大家於限時內進行淘金，每個活動日會的勝出者可獲得由just gold鎮金店送出的足金黃金！此外，赤柱廣場亦特別設計三款主題線上遊戲，在前往赤柱途中或於現場都可以玩，感受濃厚的聖誕氣氛，更可獲得聖誕禮品。

想和聖誕老人拍照的話，可以記下聖誕老人會於指定日子蒞臨美利樓，與大家見面拍照，超有聖誕氣氛！

（赤柱廣場圖片）

赤柱聖誕市集：赤柱廣場「Wild West Adventure聖誕市集」

地點：赤柱廣場天幕廣場及公共空間

日期：2021年12月11-12日、18-19日及24-27日（一連三個星期六、日及公眾假期）

電話：6508 7573

交通：赤柱廣場特設免費穿梭巴士及船隻往返赤柱及港島各區；於港鐵香港站D出口外的中環交易廣場巴士站，搭乘6、66、6X、6A或260巴士；於銅鑼灣渣甸街，搭乘40綠色小巴；在尖東巴士總站或廣東到新港中心外，搭乘973巴士。

