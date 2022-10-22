全世界必去打卡的12間Cafe　裝修環境咖啡食物歷史各有特色

咖啡館自古流傳至今，從以前的茶館延伸到茶餐室、咖啡館等等各類讓人可以享用咖啡、茶或一些輕食物的地方。這些咖啡館為了可以吸引更多的顧客，因此都會特別營造咖啡館的設計與氣氛，讓顧客可以舒服地在咖啡館逗留得更久。



世界各地都有著特別的咖啡館讓人吸睛，讓遊客們可以前去打卡，有機會的話也要去參觀一次！

世界各地12間最特別的Cafe～你怎麼能錯過這些打卡的機會呢？👇👇👇

+ 79

#1 成都 - Budapest Cafe

受到了韋斯安德遜(Wes Anderson)的《布達佩斯大飯店》(The Grand Budapest Hotel) 的啟發，這家位於中國四川的咖啡館不只是吸引了當地的民眾，就連前來遊玩的遊客都為之感到驚歎，尤其是超級喜歡看電影的觀眾更加為此著迷。

這家咖啡館的設計非常典雅，由建築師Jean-Pierre Biasol領導的Biasol研究了美國電影製片人Wes Anderson在電影中看到的生動而懷舊的色調。為了實現這一目標，設計師們選擇淺灰色大理石和斑點多色水磨石的色調，牆壁和傢俱選用柔和綠色和粉紅色。來此打卡相信也會讓你高貴典雅起來。

#2 羅馬尼亞 - Origo Cafe

在白天的時候，這裏是一家咖啡館；在晚上的時候，這裏就變身為雞尾酒吧。不管你喜歡的是哪一種，相信都會滿足到你的需求。

步入室內，你會看到懸浮在上方的茶杯，一串串地垂直落下，白天的時候搭配著燈光會有不一樣的氣氛，晚上的時候又是另一種浪漫的氣氛。私人餐桌上懸掛著茶杯搖籃燈，讓你在享用美食或喝咖啡的時候，燈光映照在食物上實在是加分吶！

#3 韓國 - Dreamy Camera Cafe

這家夢幻的咖啡館非常值得來打卡，這家位於京畿道(Gyeonggi-do)的咖啡館非常吸引大家的眼球，因為它就是建在草地上的一台超大型雙鏡頭相機。

除了其特別的外型和美味的食物，夢幻相機咖啡店其實有著很有趣的背景故事。就在咖啡館的後面就住著樸成煥和樸明熙夫婦，在還未成為攝影師前他們倆都是陸軍飛行員，所以這裏的設計都被他們倆的愛好大大的影響。

#4 巴黎 - Cafe Mollien

在羅浮宮內，穿過畫廊的大廳後，是一家與博物館內的畫作一樣皇家的咖啡館。這家咖啡館坐落在舒適的閣樓中，有著華麗的柱子和非常舒服的純白色椅子，相信你可以在這裏度過一段好時光。

除此之外，你還可以欣賞到非常有歷史性的窗戶、長長的樓梯，透過窗口還可以俯瞰大廳的宏偉雕像。在充滿歷史性的環境享用一頓下午茶，相信是一種不錯的感覺。

#5 倫敦 - Bar Topolski

如果你是藝術愛好者，那麼這一家咖啡館畫廊一定能讓你愛上。這一家咖啡館其實是要向著名的壁畫藝術家Feliks Topolski致敬。這裏的作品都是以Topolski的正宗特色，一步入咖啡館你就能嗅到那烘焙咖啡的香味，吸進鼻子裏頓時就精神起來了。除了咖啡之外，這裏也有各類雞尾酒。想要邊品嚐咖啡或雞尾酒邊欣賞藝術，那麼一定不可以錯過這一家咖啡館。

#6 紐約 - Patent Cafe

這一家咖啡館的地窖曾經是美國著名發明家尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)工作的地方。白天，這裏是一家看似普通的咖啡館；晚上，這裏就變身為一家酒吧。咖啡館的裝飾由簡單的磚塊和大理石紋理搭配，酒吧則是以藍綠色搭配黑色點綴，非常有特色。

同場加映︰盤點世界頂尖豪華特色酒店自助餐 過百菜式每週換這間開足24小時👇👇👇

+ 25

#7 越南 - Kontum Indochine Cafe

一步入這家咖啡館會讓人感到非常驚豔。咖啡館由15根支撐屋頂的錐形竹柱組成的，旁邊是一個很大的泳池，非常賞心悅目。

坐在這一家人造建築的咖啡館，欣賞著其美麗和享用充滿東方風味的美食，心情的確會好起來。如果你不想坐在建築內，那麼可以坐在露天空間，感受一下周圍靜謐、充滿禪意的氛圍。

#8 東京 - Cafe Ki

對於極簡主義愛好者來說，這一家咖啡館非常乾淨利落。這家咖啡館只有兩種顏色，那就是黑色與白色。位於東京世田谷區的Cafe Ki，以黑色無葉樹幹裝飾和白色的桌椅，讓你感覺寧靜祥和。

除此之外，這裏有著古色古香的茶盤，還有屬於自家品牌的商品，當然還有屬於真正日本口味的菜單，來過一次就會讓你留下深刻的印象。

#9 香港 - The Coffee Academics

這一家咖啡館位於繁忙的銅鑼灣，為晨跑的朋友們提供著美味的咖啡。這家咖啡館會讓你彷彿回到了大學時期，因為這裏有著漂亮的工業式砌牆、筒燈、大理石桌子，還有那軟墊長凳，非常舒服。除了那讓人欣賞的氛圍，這裏也有著香港第一的特色咖啡，所以一定不會讓你失望。

#10 東京 - Koffee Mameya

這一家咖啡館在2017年低調開張，與傳統的咖啡館不一樣，這裏較為注重教你如何去選擇適合自己的咖啡為理念，讓你可以深刻感受咖啡的知性滋味的消費體驗。

一步入店面你就被那淡雅的設計，還有那深邃的禪意，再來就是那好像中藥店的方格櫃子，讓人有點嚴謹的感覺。這裏並沒有很大的空間，所以並沒有舒服的椅子讓你坐著享用咖啡，只能站立著品嚐咖啡。

另外，在吧檯有著20個透明的小方格，裏面放著不同種類的咖啡豆，讓客人可以選擇咖啡豆。在這些咖啡豆旁還顯示了其原產地、烘焙商與沖泡方式等等，超貼心的。

#11 曼谷 - Lhong Tou Café

這一家在曼谷的咖啡館可說是曼谷唐人街最有特色的咖啡館之一。這裏的空間不大，所以座位還分為上層與下層甲板，以便可以容納更多客人。雖然開設在曼谷，但其實菜單上大部分都是中式食品。另外，非常推薦這裏的招牌泰式奶茶、冷焦糖瑪奇朵、雞蛋熔岩麵包還有橘子蛋糕。來到曼谷一定要來這裏打卡哦！

#12 清邁 - Chiang Mai Tree Top Café / Giant Chiang Mai

這一家位於清邁的咖啡館距離市中心約60公里，最神奇的是這一座咖啡館就在一棵非常大棵的樹上。雖然這個咖啡館非常偏遠，但還是吸引了不少遊客前來打卡。

這裏另外一個受歡迎的點是邊品嚐咖啡還可以邊聽到遠處傳來的野生動物的吼叫聲，是一種非常特別的體驗。另一點很有趣的是，這裏設有一條簡單的滑索，讓你可以滑下去較低層的民宿處，是不是很好玩呢？另外，這裏還有一座索橋也是一個景點，連接著樹梢與懸崖邊，讓你可以欣賞這特別的景色。

世界各地都有著許多有特色的咖啡館，讓你頭昏腦脹的時候可以有個可以憩息的好地方。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】