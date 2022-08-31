The Murray Staycation優惠1折起！香港美利酒店（The Murray Hong Kong）推出Staycation酒店住宿優惠，於指定旅遊平台使用1折優惠碼後，每晚人均最平$216起即可入住The Murray Hong Kong 4款房型，包入住當日四道菜晚餐、翌日雙人早餐、山頂纜車及淩霄閣摩天台套票，再送雙人Go Museum入場門票。即睇開賣日期及優惠詳情！

美利酒店Staycation 1折優惠！$216/位起入住+餐飲+免費送2大門票

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（圖片來源：Klook）

Klook再推「8月消費券歎夏先」，推出多項Staycation酒店住宿、餐飲美食等優惠，包括1折優惠碼、買一送一及其他折扣優惠！

其中，香港美利酒店The Murray Hong Kong，推出1折優惠碼住宿優惠，在8月31日晚上9時起，於Klook搶得1折The Murray Hong Kong Staycation優惠碼，預訂住宿連餐飲套票，每晚最平只需$433起，人均最平$216即可入住（原價$4,323起）！

The Murray Hong Kong Staycation優惠住宿連餐飲套票內容豐富包括雙人入住4款房型客房（Superior / N1 Deluxe / N2 Grand / Explorer Suite）、入住當日四道菜晚餐及翌日雙人早餐。

除此之外，套票更包含雙人山頂纜車摩天套票（山頂纜車及淩霄閣摩天台428入場門票）及雙人Go Museum入場門票，可以在山頂一日遊，在高處眺望香港景色！

山頂一日遊可按下面連結了解：

香港美利酒店The Murray Hong Kong，1折優惠碼將於8月31日晚上9時起開搶，The Murray Staycation優惠碼只供兌換及使用1次。數量有限，售完即止，有興趣的朋友記得把握機會！

Klook「8月消費券歎夏先」：The Murray Staycation優惠1折優惠碼

1折優惠碼開搶日期：2022年8月31日晚上9時

限時優惠開賣日期：2022年8月31日晚上9時起至9月10日

入住日期：2022年8月31日至10月31日

優惠碼開搶活動專頁：https://www.klook.com/zh-HK/tetris/promo/rebrandingcampaign2022/

