全球最佳航空公司排名2022出爐 國泰慘跌10位 全日空亦失三甲寶座

【全球最佳航空公司排名2022】Skytrax剛剛公布全球最佳航空公司排名2022（World Airline Awards 2022），全球最佳航空公司排名中，卡塔爾航空、日本航空、歐洲航空等均上榜，全日空失三甲寶座，而以香港為基地的國泰航空亦慘跌10位，大家認為結果如何呢？

Skytrax全球最佳航空公司排名2022出爐 國泰慘跌10位 全日空亦失三甲寶座

作為全球最有公信力的旅遊品牌排名榜單之一，由Skytrax公布的《全球最佳航空公司獎項》（World Airline Awards）排名榜單備受矚目。Skytrax在2022年9月23日正式發布2022年度全球100大航空公司（The World‘s Top 100 Airlines in 2022） ，結果出人意料，亦可算是情理之中。

（圖片來源：Skytrax）

卡塔爾航空（Qatar Airways）蟬聯第一位寶座，至今已經第七度奪魁。卡塔爾航空今屆亦獲得世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室和最佳商務艙機上餐飲獎等9個全球最佳獎項。

（圖片來源：Unsplash@saif_zaman）

新加坡航空公司（Singapore Airlines）亦保持上屆好成績，繼續屈居第2名，也摘下亞洲最佳航空公司、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座椅等9個全球最佳獎項。

（圖片來源：Unslpash@saif_zaman）

上屆榮獲第3名寶座的全日空（ANA All Nippon Airways），獲得世界最佳機場服務、世界最乾淨客艙等殊榮，不過今屆成績稍遜阿聯酋航空（Emirates）一籌，位列第4名。而阿聯酋航空（Emirates）則打入三甲，同時獲得全球最佳機艙娛樂、全球最佳經濟艙等獎項。

屬寰宇一家航空聯盟、不少港人透過飛行里數兌換機票乘坐的英國航空（British Airways），今年繼續位列11位，並獲歐洲最佳員工服務及歐洲最佳空中服務員，共兩項殊榮。

（圖片來源：Unsplash@isaacstruna）

而以香港為基地、於2021年在百大航空中奪得第6位的國泰航空（Cathay Pacific Airways），今年慘跌10位，落在第16位，亦未有獲得其他方面的獎項嘉許，相信是因應新冠疫情及投資狀況而影響表現，預料在香港宣布「0+3」措施，及亞洲各國陸續開關後，能有所發揮。

（圖片來源：國泰航空）

Skytrax全球最佳航空公司排名2022 首20名名單

1.卡塔爾航空（Qatar Airways）（1）

2.新加坡航空（Singapore Airlines）（2）

3.阿聯酋航空（Emirates）（4）

4.ANA全日空（ANA All Nippon Airways）（3）

5.澳洲航空（Qantas Airways）（3）

6.日本航空（Japan Airlines）（5）

7.土耳其航空（Turkish Airlines）（17）

8.法國航空（Air France）（10）

9.大韓航空（Korean Air）（22）

10.瑞士航空（Swiss International Air Lines）（18）

11. 英國航空（British Airways）（11）

12. 阿提哈德航空（Etihad Airways）（21）

13. 中國南方航空（China Southern Airlines）（12）

14. 海南航空（Hainan Airlines）（9）

15. 漢莎航空 （Lufthansa）（13）

16. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）（6）

17. 荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）（16）

18. 長榮航空（EVA Air）（7）

19. 維珍航空（Virgin Atlantic）（24）

20. 塔新航空（Vistara）（28）



*括號內為2021年排名



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