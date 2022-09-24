【航空公司排名】Skytrax剛剛公布2022全球航空公司排名World Airline Awards 2022，全球最佳航空公司排名中，卡塔爾航空、日本航空、歐洲航空等均上榜，全日空失三甲寶座，而以香港為基地的國泰航空亦慘跌10位，大家認為結果如何呢？

Skytrax全球航空公司排名出爐 國泰慘跌10位、全日空亦失三甲寶座

作為全球最有公信力的旅遊品牌排名榜單之一，由Skytrax公布的《全球最佳航空公司獎項》（World Airline Awards）排名榜單備受矚目。Skytrax在2022年9月24日正式發布2022年度全球100大航空公司（The World's Top 100 Airlines in 2022），結果出人意料，亦可算是情理之中。

（圖片來源：Skytrax）

卡塔爾航空（Qatar Airways）蟬聯第一位寶座，至今已經第七度奪魁。卡塔爾航空今屆亦獲得世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室和最佳商務艙機上餐飲獎等9個全球最佳獎項。

（圖片來源：Unsplash@saif_zaman）

新加坡航空公司（Singapore Airlines）亦保持上屆好成績，繼續屈居第2名，也摘下亞洲最佳航空公司、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座椅等9個全球最佳獎項。

（圖片來源：Unslpash@saif_zaman）

上屆榮獲第3名寶座的全日空（ANA All Nippon Airways），獲得世界最佳機場服務、世界最乾淨客艙等殊榮，不過今屆成績稍遜阿聯酋航空（Emirates）一籌，位列第4名。而阿聯酋航空（Emirates）則打入三甲，同時獲得全球最佳機艙娛樂、全球最佳經濟艙等獎項。

屬寰宇一家航空聯盟、不少港人透過飛行里數兌換機票乘坐的英國航空（British Airways），今年繼續位列11位，並且歐洲最佳員工服務及歐洲最佳空中服務員，共兩項殊榮。

（圖片來源：Unsplash@isaacstruna）

而以香港為基地、於2021年在百大航空中奪得第6位的國泰航空（Cathay Pacific Airways），今年慘跌10位，落在第16位，亦未有獲得其他方面的獎項嘉許，相信是因應新冠疫情及投資狀況而影響表現，預料在香港宣布「0+3」措施，及亞洲各國陸續開關後，能有所發揮。

（圖片來源：國泰航空）

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