日本銀杏2022年時間表一覽丨去到11月尾！即睇7大自由行銀杏景點

【日本銀杏景點2022】日本宣布10月中重新開放免簽證自由行，大家可以親身去東京、北海道、京都、大阪等日本自由行熱點，盡情觀賞紅葉銀杏美景！記者整合2022年日本銀杏時間表，以及7大適合自由行去賞銀杏的景點，入秋親身到日本在金黃銀杏下打卡無難度！

日本銀杏景點丨北海道/東京/京都銀杏時間！附日本自由行銀杏景點

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（圖片來源：楽天トラブル）

每天一到秋季，日本除了會出現紅葉外，日本東京、北海道、京都、大阪等地，都會陸續有銀杏現身！跟據日本氣象株式會社的資料顯示，以北海道為札幌一帶為首，10月中下旬起就有銀杏；而南日本部份地區的銀杏，就會由11月中下旬起登埸，大家可以按出發時間到日本各地賞金黃漫天的美景了！

（圖片來源：楽天トラブル）

日本氣象株式會社預測日本紅葉2022時間表：

日本紅葉時間【1】札幌市

預計紅葉出現日：11月6日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【2】青森縣

預計紅葉出現日：11月5日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【3】仙台市

預計紅葉出現日：11月28日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【4】東京都

預計紅葉出現日：11月25日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【5】金澤市

預計紅葉出現日：11月11日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【6】長野縣

預計紅葉出現日：11月13日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【7】名古屋市

預計紅葉出現日：11月18日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【8】京都府

預計紅葉出現日：11月26日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【9】大阪府

預計紅葉出現日：11月23日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【10】和歌山縣

預計紅葉出現日：11月26日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【11】廣島市

預計紅葉出現日：11月18日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【12】高知縣

預計紅葉出現日：11月15日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【13】福岡市

預計紅葉出現日：11月26日

紅葉品種：銀杏

日本紅葉時間【14】鹿兒島市

預計紅葉出現日：11月28日

紅葉品種：銀杏

（圖片來源：お天気ナビゲータ）

上述日本銀杏出現的日期為預測時間，大家親身前往日本各地賞銀杏時，可以到日本氣象株式會社及お天気ナビゲータ的官網，查詢日本全國實時銀杏現身情況，亦可在網站內的地區分類中，了解各地區可以看到銀杏的地方。

日本氣象株式會社官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/autumn/

お天気ナビゲータ官網：https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/koyo/koyo_top.html



日本銀杏景點推介【1】東京大學

東京大學是賞銀杏的著名必到景點之一，校園面積達11個東京巨蛋，每到秋天，學校正門到安田演講廳的步道就會披上金黃色的銀杏外衣，在一片美景下漫步日本名府，別有一番風情！

日本銀杏景點推介【1】東京大學

地址：東京都文京區本鄉七丁目3番1號（校本部）



日本銀杏景點推介【2】明治神宮外苑

明治神宮外苑同樣是著名銀杏美景之地，以步道兩旁超過146棵銀杏樹為人所熟悉。每到銀杏的季節，兩邊的銀杏樹以及滿天飛舞的銀杏就會形成「金色通道」，非常漂亮！而且秋天亦會舉行「銀杏祭典」，每年都會吸引超過180萬人參加，一同賞黃葉。

日本銀杏景點推介【2】明治神宮外苑

地址：東京都新宿區霞丘町1番1號



日本銀杏景點推介【3】北海道大學

北海道大學位於札幌市中心位置，校園面積足足達38個東京巨蛋，校園內以北植有超過70棵銀杏樹，組成超過380米的銀杏步道，每年10月亦會舉行「北大金葉祭」，可以欣賞到入夜及點燈後銀杏美景。

日本銀杏景點推介【3】北海道大學

地址：北海道札幌市北區北8條西5丁目



日本銀杏景點推介【4】大阪御堂筋

大阪御堂筋通是旅遊勝地，由南至北貫通大阪市中心，近千棵銀杏樹由梅田斷斷續續伸延至難波，全長約4.2公里，每年11月下旬至12月上旬就會變成金黃色，形成一條秋季限定的浪漫黃金大道（御堂筋通りのイチョウ並木）！

（圖片來源：Osaka Metro）

日本銀杏景點推介【4】大阪御堂筋

地址：大阪府大阪市北區-中央區



日本銀杏景點推介【5】國營昭和紀念公園

國營昭和記念公園，向來以粉蝶花等各種鮮花聞名，除此之外，園內長達200米的銀杏大道也非常受歡迎！每年秋季更會舉行「黃葉‧紅葉祭」以及亮燈活動，點點亮光配上金黃銀杏，十分動人！

日本銀杏景點推介【5】國營昭和紀念公園

地址：東京都品川區勝島3丁目2-1



日本銀杏景點推介【6】京都西本願寺

京都西本願寺的世界文化遺產之一，以寺內別具特色的銀杏聞名。御影堂前的「逆さ銀杏（倒栽銀杏）」，據說樹齡超過400年，樹高7呎，銀杏向四面生長；而阿彌陀堂前的「阿彌陀堂前の大イチョウ（阿彌陀堂前大銀杏）」，高約20公尺，擁有200年以上歷史，同樣壯觀，可以輕鬆影到超靚打卡照。

日本銀杏景點推介【6】京都西本願寺

地址：京都府京都市下京區堀川通花屋町下ル本願寺門前町60番地



日本銀杏景點推介【7】奈良公園

奈良公園佔地達511公頃，園內東大寺、正倉院、春日大社等地都是賞銀杏的好地點，在漫天銀杏葉下觀賞上千年歷史的神社和寺廟，以及和園內的小鹿遊玩，都是一個非常不錯的選擇！

日本銀杏景點推介【7】奈良公園

地址：奈良縣奈良市登大路町30

