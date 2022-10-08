精選12大初級行山路線、而且新手1小時都能完成的行山路線及交通！又是時候行山，記者精選12大新手行山路線，全部一小時完成，而且有靚景可以打卡，包括西貢赤徑、南朗山、嘉頓山等等，而且新手都可以輕易行到！

初級行山路線｜12大1小時內新手行山路線輕鬆登頂！附路線/交通

初級行山路線【1】平山

位於九龍灣的平山新手都可以輕鬆行到的市區行山路線！於彩德邨出發，沿後山小徑行20至30分鐘左右就可登上平山，在山頂可飽覽獅子山和飛鵝山的日落美景，更可以遠眺九龍半島，入夜後山下的大廈燈火通明，十分壯觀！

初級行山路線【1】平山詳細路線請按下面連結了解：

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初級行山路線【2】大尾篤

在大尾篤（又稱大美督）燒烤場附近，就有一條大尾篤家樂徑，全程僅1公里，只約20-30分鐘就可以完成，輕鬆到達景色醉人的觀景台，一眼飽覽船灣淡水湖全景、八仙嶺和大尾篤日落。

初級行山路線【2】大尾篤詳細路線請按下面連結了解：

初級行山路線【3】南朗山

南朗山的名字因為海洋公園「森度遊」而有更多人知，但其實不想狂行園區旁的樓梯，還有另一靚景路線，45分鐘就可登頂俯瞰海洋公園及270度欣賞香港仔避風塘的日落。

初級行山路線【3】南朗山詳細路線請按下面連結了解：

（文紀喬攝）

初級行山路線【4】紅燈山

其實身在鬧市都可以行山！位於何文田與土瓜灣之間的紅燈山是隱世市區行山好去處，在何文田或土瓜灣起步，15分鐘內就可登頂。雖然路徑比較斜，但勝在需時短。紅燈山亦有大片空曠草坪可以野餐，野餐同時更可以一邊欣賞風景，飽覽九龍、獅子山靚景！

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紅燈山一小時新手行山路線

路線：（土瓜灣出發）樂民新村 --> 長樓梯 --> 靠背壟道遊樂場 --> 馬頭圍配水庫遊樂場 -->何文田上配水庫服務道路 -->紅燈山 -->樂民新村

（何文田出發）華人基督會 -->何文田上配水庫服務道路 -->紅燈山 -->華人基督會

交通：（土瓜灣出發）乘港鐵至土瓜灣港鐵站B出口；（何文田出發）何文田站A2出口

全長：2.5公里

時間：1小時



初級行山路線【5】西貢赤徑

位於西貢東的赤徑行山路線，是多條行山路線的必經之地，赤徑行山路線因為景色優美加上簡單易行，成為不少人的郊遊好去處，就連發哥周潤發都會去赤徑行山！

初級行山路線【5】西貢赤徑詳細路線請按下面連結了解：

初級行山路線【6】橋咀島

西貢離島橋咀洲因連島沙洲而著名，在橋咀洲與橋頭島之間有一條天然形成的沙石堤，橋咀島地質步道更隱藏「菠蘿包」石。新手1小時左右就能完成橋咀郊野公園去半月灣的行山路線。半月灣因水清沙幼、景色優美而聞名，整個沙灘呈現半月的形狀，不但水質長期被評為一級，更可飽覽西貢無敵海景。因此吸引不少人特地前往。

初級行山路線【6】橋咀島詳細路線請按下面連結了解：

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初級行山路線【7】格仔山

格仔山最出名的就是山上的紅白格仔圖案，以前格仔用作指引飛機降落啟德機場，後來因啟德機場關閉一度油上灰色，近日有人發現格仔山重新油上紅白格仔圖案。格仔山輕鬆易行，只需半小時便可以到達山頂，在山頂可遠眺九龍仔。

格仔山一小時新手行山路線

路線：樂富 --> 樂富公園 --> 格仔山 --> 樂富配水庫休憩花園 --> 樂富

交通：乘搭7、75X、85、85A、85B巴士到樂富富強苑巴士站下車

全長：3公里

時間：1小時



初級行山路線【8】嘉頓山

位於深水埗的嘉頓山是最熱門的市區行山山徑，嘉頓山山頂上的日落和夜景打卡超靚！如果大家怕在深水埗區人多擠迫，想避開人潮，在美荷樓行15分鐘就可以登頂，有興趣不妨上去呼吸新鮮空氣！

嘉頓山一小時新手行山路線

路線：深水埗港鐵站 --> 美荷樓 --> 嘉頓山

交通：由深水埗港鐵站D2出口，沿欽洲街行

時間：1小時



初級行山路線【9】小夏威夷徑

位於將軍澳的小夏威夷徑鄰近寶琳市區，在港鐵站行10分鐘左右便到達起點，是十分方便的市區行山路線。沿途以平路為主，途經澳頭、科技大學、鷓鴣山、井欄樹及翠林邨一帶，更可以見到充滿大自然氣息的石澗、溪流及瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。不過記者都要提醒大家不要為打卡而走近溪流及瀑布啊！

初級行山路線【9】小夏威夷徑詳細路線請按下面連結了解：

初級行山路線【10】大澳虎山

位於大澳西面的虎山新手行山路線，只高77米，在大澳市中心不出半小時就可行到山頂，虎山行山路線簡單易行，沿紅色欄杆的步道行走，整段路線都是石屎路加上小量梯級，因此不少人會去大澳掃街、打卡時會順便行虎山，成為是週末郊遊的好去處。

初級行山路線【10】大澳虎山詳細路線請按下面連結了解：

一文睇清大澳虎山新手行山路線、交通詳情！（文紀喬攝）

初級行山路線【11】長索島

欣澳不只是得香港迪士尼樂園和迪欣湖，更有隱世秘景，那就是連接鹿頸村及長索島的連島沙洲，因十足日本小豆島，因此被稱為「港版天使之路」。要到長索島的路線簡單容易又短途，十分適合來一次半日遊。

初級行山路線【11】長索島詳細路線請按下面連結了解：

詳情：7大連島沙洲好去處 港版愛琴海睇日落 欣澳天堂之路打卡必去！

（自由旅生授權）

初級行山路線【12】訊號山

鬧市都有得行山！位於尖沙咀的訊號山花園既方便又多歐式打卡位，有種像去了郊外一樣，最重要的是行10分鐘左右就去到，適合各位又懶又想打卡的大家！

初級行山路線【12】訊號山詳細路線請按下面連結了解：

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