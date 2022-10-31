【東涌好去處】土木工程署近日公布，東涌東擴展區將預留土地興建全新休憩用地，包括興建海濱觀景台，西面可以眺望赤臘角機場，觀賞飛機升降一刻和日落美景；其他部分包括海濱長廊、中央綠園、綠化公園及單車公園暨極限運動場等，或將成為東涌全新休閒及運動好去處！

東涌東擬建27公頃全新休閒區！海濱觀景台睇飛機升降、賞黃昏日落

土木工程署最近向離島區議會提交文件，公開東涌東擴展區休憩用地的概念設計圖，佔地約25公頃，將分佈在東涌東擴展區內不同位置。其中，計劃擬興建一個大型海濱觀景台，市民登上觀景台後可以眺望赤臘角機場，不只可以看到黃昏日落美景，更有機會見到飛機升降一刻，建成後或會成為全新的假日好去處及觀賞日落的好地方！

（圖片來源：區議會文件）

除了海濱觀景台，東涌東擴展區休憩用地擬興建的全新設施包括海濱長廊、中央綠園、綠 化園境地帶及單車公園暨極限運動場。 土木工程拓展署表示，希望創造一個充滿活力的綠化園區，倡導生態與發展共融，揉合海岸生態、休閒和健康生活等元素，為不同年齡層的市民提供多元化戶外空間。

東涌東擴展區為東涌新市鎮擴展計劃其中一部分，位於迎東邨與小蠔灣之間，完成填海工程後計劃提供大量房屋單位，包括東涌第99區及100區的公屋。另外，東涌東的填海及前期工程已於2017年展開，預計於2023年全部完成。