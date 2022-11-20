東京再添自由行必去景點！東京築地市場不少壽司及海鮮名店近年搬至豐洲市場，成為「新一代築地」，而豐洲市場旁將會興建一座全新觀光設施「千客萬來」，預計2023年落成，集美食、購物、溫泉於一身，更有24小時免費足浴，下次去東京自由行不可錯過！

東京豐洲全新景點千客萬來將落成！100間店鋪進駐+24小時免費足浴

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（圖片來源：万葉倶楽部株式会社）

東京築地市場於2018年，為配合東京奧運的規劃，遷移至鄰近的豐洲市場，當中不少港人熟悉的名店，如壽司大、三宅水產等都於豐洲市場重新營業，令豐洲市場成為「新一代築地」，是近年熱門東京自由行的必去美食景點。

（圖片來源：万葉倶楽部株式会社）

為豐富豐洲市場的玩樂體驗，萬葉俱樂部株式會社（万葉倶楽部株式会社）計劃在豐洲市場旁，興建一座全新的觀光玩樂設施「千客萬來」（千客万来施設），預計將會於2023年9月落成，集美食、購物、溫泉於一身，以江戶前風格設計，日本感滿滿！

「千客萬來」以「日本文化由美食開始」為核心，將分為2大主題區域——商場及溫泉。商場區將會有100間店舖進駐，有齊生活百貨、小物精品、美食廣場等，當中美食廣場更會有齊壽司、水產及日式傳統料理等，大家可以一邊掃貨一邊體驗日本文化。

溫泉區則提供24小時的溫泉服務，以及免費的足浴服務，最值得留意的是，溫泉採用來自箱根和湯河原的泉水，CP值極高！官方亦表示設施預計會提供住宿服務，有興趣的朋友可留意官方最新消息。

豐洲市場千客萬來

開幕日：預計2023年9月完工，開幕日待定

官網：https://www.manyo.co.jp/toyosupj/

