櫻花季有份！HK Express日韓6大航點單程$208　來回連稅$1,290起

HK Express再推突發優惠，6大熱門航點單程$208起，來回連稅最平$1,290起！今次優惠航點包括福岡、名古屋、沖繩及首爾等，即日起開始預訂，出發日期由2023年2月1日及7月10日，想買平機票記得留意！

HK Express飛福岡/名古屋/沖繩單程$208起 來回連稅最平$1,290

HK Express（香港快運航空）深夜突發推出限時機票優惠，香港單程飛福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州、釜山$208起，想買平機票去旅行的朋友值得入手！

（圖片來源：HK Express官網截圖）

其中，香港至福岡來回連稅最平$1,290，想去日本但略嫌東京、大阪機票太貴，不妨可以考慮。如3月尾出發，或有機會遇上福岡櫻花季，觀賞櫻花滿開的美景！以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來源：HK Express官網截圖）

今次快閃優惠的出發日期由2023年2月1日及7月10日，根據記者今日（24日）在官網機票搜尋器查詢，明顯見到福岡及名古屋機票相對比較搶手，而沖繩及首爾仍有不少日子可供選擇。

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express感謝祭優惠

價錢：單程$208；來回連稅$1,290起

預訂日期：即日起至11月28日

旅遊日期：2023年2月1日至2023年7月10日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

