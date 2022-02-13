日本懷石料理原本只係三餸一湯　必學用餐禮儀　戴戒指進食是禁忌

日本料理種類繁多，不少觀光客到日本也十分熱衷於嘗試不同料理。不過其中正統的日本料理——「懷石料理」，是許多人想挑戰看看，卻礙於繁瑣的禮儀而卻步不敢走進餐廳。以下將為大家來仔細說明懷石料理的特徵、出餐順序、用餐方法、禮儀，為了讓下次旅行可以挑戰成功，大家記得筆記好這篇再出發吧！



懷石料理到底是怎樣的料理？

「懷石料理」本來是茶道所舉辦的茶會上會出現的料理（茶懷石），品嚐完懷石料理後，再飲用濃茶。雖然其中有很細微的禮儀，但都是以亭主（舉辦茶會的主人）「為客人提供無微不至的招待」的大前提為主。

為了表達茶道思想「侘寂」，會以三個主題「使用當季食材」、「活用食材原本的味道」、「為客人提供無微不至的招待」製作料理，一般提供「三菜一湯」，也就是提供白飯、湯品、三道菜餚、醬菜。

雖然「懷石」這個單字就有料理的意思，但為了與茶道的茶懷石做區別，日本料理店的料理都稱為「懷石料理」。而料理店的餐點會稍微創新，可能是加點西式風格或增加菜色數量。

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懷石料理的小知識

懷石與禪宗（佛教的其中一派）有著深遠的關係，禪宗的修行僧侶一天只吃一餐，當肚子餓體溫下降時，會將熱過的石頭放在腹部溫暖身體，同時忍耐飢餓。這顆石頭就稱為「溫石」 。

懷石的漢字就是懷和石頭。就像放入懷中的溫石一樣，有著溫暖身體、降低飢餓感的輕食之意，因此茶道將品茶前的輕食料理稱為「懷石」。原本懷石並不是搭配美酒品嚐的豪華料理，而是為了讓茶更美味，在品茶前墊墊胃的輕食。

懷石料理和宴席料理，這兩種料理哪裡不一樣？

「宴席料理」與「懷石料理」日文的讀音相同，宴席料理原本是以前的武士為了招待客人的「本膳料理」。由於本膳料理比較像是儀式性的料理，因此現在大多出現在婚喪喜慶上。

宴席料理與懷石料理不同的地方在於，宴席料理是可以搭配美酒一同品嚐的料理。現在日本的和食套餐大多為宴席料理，並將本膳料理和懷石料理創新改良。

懷石料理的餐點和用餐方法

就如同上述所說，在茶事的懷石一般為三菜一湯，而一般的日本料理店則大多會增加菜餚、更動順序、推出獨家創新。出餐順序會依照店家而有所不同，這邊就列舉其中一種例子。從出餐順序一併了解用餐方法和禮儀吧。

和同桌的客人一起愉快地享用美食才是宴會的目的，所以不用想太多，除了了解禮儀外，看看當場的氣氛臨機應變也是可以的喔。

懷石料理有甚麼菜式？享用時有甚麼需要注意？點圖學習吧！▼▼▼

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雖然懷石料理的餐點眾多，但由於本來只是品茶前的輕食，所以量都不多。吃完一道料理後馬上就端來下一道料理，也能從這裡感受到店家的服務精神。

這回所介紹的懷石料理順序、料理內容只是其中一例，依店家也會有炸物、蒸煮物，或者是有不同的順序、料理內容。但是只要了解這回所介紹的基本知識，大致上就可以預測，能夠自信的對應。

懷石料理店的用餐禮儀

雖然在店家品嚐懷石料理，可以不用太在意茶會上細微的禮儀，但能先了解最基本的禮儀是更好的。

點圖了解享用懷石料理時最基本的禮儀▼▼▼

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結語

繼承日本傳統的懷石料理，是現在可以少量吃到多種菜餚的套餐料理，因此非常受到歡迎，依據店家會有多種料理內容，甚至還有歐風懷石料理！只要掌握好基本的用餐方式，你也可以開始挑戰懷石料理囉！

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