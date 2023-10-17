新加坡酒店7大推介｜近環球影城／1分鐘到地鐵站／無邊際泳池打卡

新加坡酒店推介2023！新加坡是港人其中一個外遊熱點，《香港01》「好食玩飛」團隊整合7大超靚打卡酒店，部分設有頂樓Infinity Pool，以及湖畔電影院等，更可以欣賞海景和日落，放假歎世界一流！訂房前可以參考Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼等文章，節省旅費！（文中提及的價格於各大訂房網查詢為參考，以截稿日期為準）

鄰近香港的新加坡向來都是港人的熱門旅遊目的地（資料圖片）

新加坡酒店推介【1】新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）位於牛車水鬧市區，是這區知名的地標之一。整間酒店都被滿滿的綠意圍繞，遠看就如一座森林，吸引不少外國遊客朝聖。酒店客房打開窗就可以享受令人心曠神怡的綠景，連酒店泳池亦面向這片樹林，非常寫意。此外，酒店的自助早餐除了提供西式餐點外，還有新加坡路邊小吃炒粿條，款式非常豐富！

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）

房價：人均HKD$1,238起

地址：3 Upper Pickering St, Singapore 058289

交通：地鐵Clarke Quay站旁邊

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【2】聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年才開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括無邊際泳池Infinity Pool，可以望到海景，讓人非常放鬆。酒店每逢周末晚上都會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷，喜歡看電影的人絕對不能錯過！酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達，最適合想到處遊玩的旅客！

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HKD$797起

地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘

聖淘沙鄉村酒店 - 遠東酒店集團搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【3】遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年4月開幕，共有193間房，客房設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以欣賞到醉人的日落景色。酒店亦鄰近地鐵站，出入均非常方便！

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HKD$774起

地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【4】Marina Bay Sands

Marina Bay Sands酒店是新加坡著名的地標酒店，擁有全球最大的天台無邊際泳池，可以俯瞰新加坡美麗的夜景，甚至有人會為了在這個Infinity Pool打卡，特地訂房在此住上一個晚上，甚至表示「一生一定要去一次」！此外，酒店客房亦非常雅緻寬敞，落地大玻璃窗可以俯瞰城市或河畔景色。酒店距離地鐵站亦僅4分鐘步程，地理位置相當方便！

Marina Bay Sands

房價：人均HKD$1770.5起

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

交通：地鐵Bayfront站步行約4分鐘

Marina Bay Sands搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【5】新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）

新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）酒店於2019年9月開幕，隨即成為當地一眾KOL的打卡熱點，皆因酒店設計新潮時尚，色調配搭非常IG-able，其中4樓的洗衣房色彩繽紛，是熱門的打卡位之一。酒店位處市中心地帶，交通方便，於地鐵City Hall站步行約5分鐘即可達到，就算要前往其他景點亦十分便利！

新加坡lyf福南共享公寓（lyf Funan Singapore by Ascott）

房價：人均HKD$643.5起

地址：67 Hill St., Level 4 Funan Mall, Singapore

交通：地鐵City Hall站步行約5分鐘

新加坡lyf福南共享公寓搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【6】Andaz Singapore

Andaz Singapore是凱悅酒店旗下的年輕精品酒店品牌，距離車站僅1分鐘路程，非常方便！酒店大樓設計是德國知名建築師Ole Scheeren的作品，客房以溫馨的木系裝潢為主調，空間相當寬敞。頂樓有無邊際泳池，可以飽覽新加坡的天際線。另外，酒店距離地鐵站僅1分鐘步程，酒店大堂的休息區24小時供應飲品茶點，非常貼心又方便！

Andaz Singapore

房價：人均HKD$1370起

地址：5 Fraser St, Singapore 189354

交通：地鐵Bugis站E出口步行約1分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia

新加坡酒店推介【7】Grand Park City Hall Hotel

Grand Park City Hall Hotel位於新加坡市政區核心地段，距離City Hall站僅3分鐘距離，鄰近多個主要景點，交通非常方便！酒店的建築設計融合新舊文化，大堂及走廊掛滿攝影作品、藝術畫作等，每個角落都是充滿藝文氣息。客房同樣充滿時尚感，玄關舖上花磁磚，內部則用上木地板及地毯，每個角落都可以打卡！另外，酒店的花園泳池非常漂亮，亦設有池畔酒吧供應茶點，適合放鬆一下享受假期！

Grand Park City Hall Hotel

房價：人均HKD$798.5起

地址：10 Coleman St, Singapore 179809

交通：地鐵City Hall站步行約3分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook｜Expedia