港島酒店免費送1晚海景客房包早餐！3個月內都用得　附領取方法

the Arca免費住宿優惠——送1晚住宿，包早餐！為慶祝週年紀念，本港一間上市集團將會推出優惠，只要於指定時間在網上登記，便可以免費入住旗下一間位於黃竹坑的酒店之海景客房，更可以免費享用酒店提供的早餐。相關優惠名額有限，未有時間外遊又想走一趟「偽旅遊」的朋友，謹記留意優惠推出時間！

the Arca優惠免費送1晚住宿包早餐！3個月內都用得 附領取方法

大生地產為慶祝上市50週年，向50名市民送出旗下開業2年的黃竹坑the Arca的一晚海景客房住宿，成功登記入住的朋友，更能於the Arca酒店內享用免費早餐。

the Arca免費住宿優惠由2月26日開始接受登記。大家可以進入優惠活動網站以進行登記，並獲得供免費入住的優惠券。首50名成功登記並得到確認電郵的朋友，可以於優惠券簽發日起3個月內入住（2 月14日、3 月31日、4月1日、6至9日、28至30日以及5月1 日除外），每人只可使用優惠一次。

得到the Arca免費優惠券的朋友，需電郵至bookings@thearca.com 或致電+852 38988700 預訂客房，並提供有效的eShop訂單編號，於擬入住日期前至少3天預訂房間。

未能在登記入住時出示eShop訂單憑證列印本的朋友，將要繳付當日房價，而每間客房最多可入住兩名成人。

登記前要特別留意！大生地產的員工及其直系家屬不能使用是次優惠，而訂房紀錄一經確認後，則不能更改入住日期。大家謹記要填寫好入住資料，以免錯失免費入住機會！

the Arca免費住宿優惠

送出優惠：免費入住the Arca海景客房一晚

開始接受登記日期：2023年2月26日

原價参考：01空間登記途徑：https://eshop.yulangroup.com.hk/products/tai-sang-land-50th-offer1-night-stay-at-sea-signature-room-with-complimentary-breakfast-for-2-at-arca-society-%E5%85%8D%E8%B2%BB%E6%B5%B7%E6%99%AF%E5%AE%A2%E6%88%BF%E9%80%A3%E6%97%A9%E9%A4%90%E5%85%A9%E4%BD%8D?utm_source=press+release&utm_campaign=TS50&variant=42040262230212