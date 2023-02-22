台灣櫻花景點8大推介！5大縣市櫻花　市區街頭/郊外都有　附花期

【台灣櫻花】隨著北半球進入春季，香港、台灣、日本等東亞地區的櫻花陸續盛開。在台灣，各縣市的櫻花亦正在綻放，為城市街頭、郊外環境點上了色彩。適逢台灣重新讓香港人以自遊行的方式遊台，大家於網上申請「入台証」後便可以在當地賞櫻。未有時間外遊的朋友亦不用失落，記者收集了多位台灣攝影師在不同縣市所拍下來的櫻花美態，讓大家細賞。

台灣櫻花｜台灣櫻花美景合集！各縣市都有櫻花睇

台灣櫻花季由1月開始，至4月結束。櫻花普遍會在1月率先轉暖、緯度較低的南部出現，「櫻花潮」其後再慢慢向中部及北部蔓延。到2月，櫻花會因全台回暖而於各縣市同時綻放。3月之後，櫻花會從南到北漸漸凋謝，至4月天氣變得炎熱後於北部消失。

一些位於地形較特殊之處（例如山谷、山峰）的櫻花會不依上述花期盛開，大家若想成功於指定位置賞花，可先向當地觀光部門查詢。

台北市

台北市是台灣的最大城市，雖高樓大廈林立，但大家可以在街頭、公園觀賞到櫻花。部份公園有晚上設有燈光照亮櫻花，讓大家賞夜櫻。台北市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。

台灣櫻花【1】台灣民主紀念園區

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台灣櫻花【2】台北101

【中部】台中市

台中市內多處都種滿了櫻花，市內著名景點武陵農場更具有櫻花林，讓遊客走到櫻花樹下打卡。除了旅遊景點，后里區的泰安派出所外，亦長有色彩鮮豔的櫻花，吸引無數台中人專程到訪。台中市的櫻花普遍會於2月至3月期間綻放。

台灣櫻花【3】武陵農場

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台灣櫻花【4】泰安派出所

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【中部】南投縣

位於台灣島中央的南投縣有多座高山，大家能夠在縣裡不少區域一邊遠足，一邊賞花。在信義鄉近龍谷茶業，有著一棵被喻為全台最大的柳櫻「柳櫻王」；而在同鄉內的阿本農場，櫻花凋謝後會散落於水池上，相當有詩意。南投縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。

台灣櫻花【5】龍谷茶業

台灣櫻花【6】阿本農場

【中部】雲林縣

雲林縣的櫻花普遍會於1月至3月期間綻放。在縣內東部，有著一個被形容如蓬萊般優美的石壁風景區。在景區內，櫻花與「花中四君子」之一的竹同時佇立於山上，讓大家拍出郊外翠綠中帶嫩紅的美色。

台灣櫻花【7】石壁風景區

【南部】高雄市

高雄市位於緯度較低的南部，是每年全台最早可賞櫻的縣市之一，縣內的櫻花普遍於1、2月盛開。在海拔接近1500米高的二集團，櫻花在山間裡的寶山二集團櫻花公園裡綻放。或許是高山的交通較不便，這裡的人流較少，大家在此賞花時不用怕人擠人，甚至可以於草地上放蓆子後，一邊野餐，一邊欣賞櫻花在風中飄蕩的美態。

台灣櫻花【8】寶山二集團櫻花公園